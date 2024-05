¡No te lo pierdas! Deportivo Táchira vs. Libertad se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 7 de mayo en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El partido, que será decisivo para ambos, está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora peruana, 8:00 p.m. en Venezuela) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los paraguayos están en la tercera casilla con 3 puntos, mientras que los venezolanos todavía no han podido sumar un solo punto. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Libertad se alista para visitar a Deportivo Táchira en Venezuela. (Video: Libertad)





Táchira vs. Libertad: posibles alineaciones

Táchira: Camargo; Vargas, Díaz, Vivas, Murillo, Tamiche; Chacón, Cova, Robles, Hernández; Hernández.

Libertad: Acosta; Giménez, Viera, Cardozo, Ramírez; Caballero, Melgarejo, Merlini, Sanabria, Franco; Cardozo.

