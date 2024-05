Este martes 28 de mayo, Peñarol y Rosario Central se enfrentan por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Libertadores 2024, un tremendo partidazo que se disputa en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Uruguay. El encuentro será una auténtica final por un lugar en los octavos de final del máximo certamen continental, ya que los ‘Manyas’ no clasifican a esa instancia desde 2011 y los ‘Carboneros’ buscan su oportunidad de avanzar, pero para lograrlo necesitan sí o sí la victoria. A continuación, en Depor, revisa la hora de este partido y los canales que transmitirán este choque donde ambos bloque tienen el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Para este emocionante duelo, Peñarol llega con dos puntos más que su próximo rival. Esto significa que con un empate en el Estadio Campeón del Siglo, le sería suficiente para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Sin embargo, no la tendrá nada fácil, ya que Rosario Central se encuentra en la tercera posición del grupo con 7 unidades y, para asegurar su paso a la siguiente ronda, necesitan una victoria. Por esta razón, ambos equipos luchan por el mismo objetivo: avanzar a los octavos de final.

El ‘Carbonero’, en su último partido del campeonato uruguayo, lograron una victoria significativa por 3-1 sobre Progreso. Esta victoria extiende su racha invicta en el campeonato a 14 partidos. Por su parte, en la Copa Libertadores, consecharon dos triunfos consecutivos. Para Peñarol, es importante cerrar esta fase de grupos en casa de manera exitosa, especialmente considerando que han pasado 11 años desde la última vez que avanzaron a la siguiente instancia de este prestigioso torneo internacional.

Por otro lado, los ‘Canallas’ se encuentran en una situación más desafiante. Aunque aún tienen la oportunidad de avanzar en este torneo internacional, necesitan mejorar su desempeño, especialmente en los partidos fuera de casa. Hasta ahora, han sufrido una derrota contra Mineiro y un empate frente a Caracas. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo saldrá con su mejor arsenal frente a un equipo que en casa no le fue mal, representando un gran reto para los argentinos.

Es necesario recordar que según la historia reciente entre Peñarol y Central, se enfrentaron por última vez el 4 de abril pasado en Rosario, en un partido de la Copa Libertadores que terminó con victoria del equipo local por 1-0, gracias al gol de Carlos Quintana. El ganador de este encuentro asegurará su pase a los octavos de final junto a Atlético Mineiro, actual líder del grupo con 12 puntos, quien solo sufrió una derrota hasta la fecha.

Peñarol vs. Rosario Central por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Peñarol).





¿A qué hora iniciará Peñarol vs Rosario Central?

Este martes 28 de mayo, Peñarol y Rosario Central jugarán por la fecha 6 de la Copa Libertadores. Si buscas ver este choque pero no sabes el horario de inicio, a continuación te brindamos los horarios: en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 5:00 p.m.; en Chile y Paraguay a las 6:00 p.m.; y en Argentina y Uruguay, este choque empezará a las 7:00 de la noche. ¡No te lo pierdas!





¿En qué canal ver Peñarol vs Rosario Central?

Si buscas ver el encuentro entre Peñarol y Rosario Central por la Copa Libertadores, a continuación te brindamos la guía de canales para que no te pierdas este partidazo: ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Pluto TV y Telefe transmitirán en vivo y gratis el choque entre uruguayos y argentinos. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te brindaremos todas las incidencias de este emocionante duelo.





Peñarol vs. Central: posibles alineaciones

Peñarol: Randall Rodríguez; Byron Castillo, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Martín Gianoli, Diego Sosa; Ignacio Sosa, Sebastián Cristóforo, Franco González; Matheus Babi, José Neris. DT: Diego Aguirre.

Randall Rodríguez; Byron Castillo, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Martín Gianoli, Diego Sosa; Ignacio Sosa, Sebastián Cristóforo, Franco González; Matheus Babi, José Neris. Diego Aguirre. Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Juan Komar, Juan Gímenez, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Franco Ibarra, Jonatan; Lautaro Giaccone, Francesco Lo Celso, Luca Martínez. DT: Miguel Angel Russo.





¿Dónde jugarán Peñarol vs Rosario Central?

El partido entre Peñarol y Rosario Central, programado para el martes 28 de mayo por la Copa Libertadores 2024, se jugará en el Estadio Campeón del Siglo. Este estadio de fútbol, propiedad del Club Atlético Peñarol, tiene una capacidad para 40,700 espectadores y está ubicado en la zona este de la ciudad de Montevideo, Uruguay, en la Ruta 102, entre Camino Mangangá y Camino de los Siete Cerros.

El Estadio Campeón del Siglo es de propiedad del club uruguayo Atlético Peñarol. (Foto: Ovación).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)