¡Partidazo imperdible! Atlético Mineiro y Botafogo se enfrentan este sábado 30 de noviembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, por la gran final de la Copa Libertadores 2024. Los dos grandes brasileños prometen un apasionante duelo en el que ambos buscarán consagrarse con la copa más deseada de Sudamérica. El ‘Fogao’ va por la primera estrella de su historia. A continuación, revisa a qué hora inicia el partido y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Mineiro, dirigido por Gabriel Milito, llegó a esta instancia luego de eliminar a River Plate en las semifinales. El ‘Galo’ goleó por 3-0 en condición de local y luego empató sin goles en Buenos Aires. De esta forma, clasificó a su segundo final de Libertadores, tras el título logrado ante Olimpia en el año 2013. En caso de llevárselo, el equipo de Belo Horizonte mantendría 100% de efectividad en finales.

Entre sus filas se encuentra el brasileño Hulk, quien es el máximo asistidor de Mineiro en la Libertadores en el siglo XXI, con 10 pases gol, uno más que el legendario Ronaldinho (9). Cabe mencionar que lleva cuatro asistencias en la actual edición, incluyendo una en la semifinal y otra en los cuartos de final. Otro de sus hombres peligrosos es Deyverson, la figura en la llave ante el ‘Millonario’.

Botafogo, por su parte, llegó a esta instancia luego de dejar a Peñarol en las semifinales. El conjunto de Río de Janeiro goleó por 5-0 en la ida y luego perdió por 3-1 en Montevideo. De esta forma, clasificó a su primera final de Copa Libertadores. De los 43 equipos que ya disputaron el duelo decisivo, 17 salieron campeones y 26 fueron subcampeones en su debut en finales.

Es importante mencionar que esta será la séptima final de Copa Libertadores entre equipos del mismo país (seis entre brasileños y una entre argentinos). Además, Brasil alargará su récord de campeones consecutivos de una misma nación a seis (2019 - 2024). Será la 24º copa ganada por los ‘cariocas’, quedando a solo una del récord de los argentinos (25).





¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs Botafogo?

Atlético Mineiro vs Botafogo se ven las caras este sábado 30 de noviembre desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m. y en España a las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Atlético Mineiro vs Botafogo?

Mineiro vs Botafogo será transmitido por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. En Argentina se podrá ver por Fox Sports y Telefe; mientras que en Brasil por Zapping, Sky+, Globo y Vivo Play. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿Dónde se jugará el Atlético Mineiro vs Botafogo?





