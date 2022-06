Estudiantes de La Plata vs. Fortaleza se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, este jueves 30 de junio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Arena Castelao. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de ESPN y STAR Plus.

El ‘Tricolor’ se dará una pausa de la pesadilla que vive en el Brasileirao. El equipo que entrena el argentino Juan Pablo Vojvoda se ubica en la última casilla del campeonato local y, en ese contexto, se alista para seguir cumpliendo un papel aceptable a nivel continental. Mientras que el ‘Pincha’, si bien perdió sus últimos dos juegos, no está comprometido con el descenso.

¿A qué hora juegan Estudiantes de La Plata vs. Fortaleza por la Copa Libertadores?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (1 de julio)

“Lo bueno es que a los pocos días siempre tenemos un nuevo juego. Y cuando perdemos, en esas situaciones, queremos que venga otro juego lo más rápido posible”, dijo Vojvoda, luego de perder 3-2 contra Atlético Mineiro. Para este choque, Fortaleza solamente tiene la baja del marcador Tinga, quien está lesionado.

De su lado, Estudiantes perdió contra Independiente y Newell’s. Tras esos resultados, Ricardo Zielinski confía en levantar: “Estamos arrancando el segundo proceso del año, tenemos que mejorar y tenemos que levantar algunos focos individuales que están bajos”. Para este duelo, el ‘Pincha’ tiene una duda en la ofensiva: Franco Zapiola o Jorge Morel.

Fortaleza vs. Estudiantes de La Plata: canales de transmisión

Para ver el partido entre Fortaleza y Estudiantes de La Plata de la Copa Libertadores hay dos opciones en los canales de TV de habla hispana. Si vives en Argentina y Chile puedes verlo en Fox Sports. Si estás en el resto de los países de Sudamérica puedes verlo vía ESPN.

¿Dónde ver el partido Estudiantes de La Plata vs. Fortaleza por la Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre Fortaleza y Estudiantes de La Plata puedes hacerlo a través de dos señales. Si te encuentras en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus y Facebook Watch.

Posibles alineaciones del partido de Estudiantes de vs. Fortaleza

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Luciano Lollo, Emmanuel Mas; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Franco Zapiola (Jorge Morel); Mauro Boselli.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Brayan Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Juninho Capixaba; Lucas Lima, Moisés, Romarinho.

¿Dónde juegan Fortaleza vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores?

