Estudiantes vs. Bragantino se miden EN VIVO y EN DIRECTO por el partido de la quinta jornada del grupo C de la Copa Libertadores este martes 17 de mayo del 2022 desde las 5:15 p.m. (horario peruano) en el estadio Nabi Abi Chedid. Sigue la transmisión y narración ONLINE LIVE HD STREAM por las señals de ESPN 2 y STAR Plus. Mira todas las accones, incidencias, estadísticas y más por el minuto a minuto de Depor.com.

El ‘Pincha’, matemáticamente, tiene un lugar asegurado en los octavos de final. Pese a ello, el entrenador Ricardo Zielinski desea sumar tres puntos fuera de casa para ratificar su gran momento a nivel internacional y más después del duro golpe sufrido en la Copa Liga Profesional, torneo en el que eliminado contra Argentinos Juniors.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Bragantino por Copa Libertadores?

Perú – 5:15 p.m.

Ecuador – 5:15 p.m.

Colombia – 5:15 p.m.

México –5:15 p.m.

Chile – 6:15 p.m.

Venezuela – 6:15 p.m.

Bolivia – 6:15 p.m.

Paraguay – 6:15 p.m.

Argentina – 7:15 p.m.

Uruguay – 7:15 p.m.

Brasil – 7:15 p.m.

España – 12:15 a.m. (18 de mayo)

Para la visita a Brasil, Estudiantes llegan con la baja de Jorge Morel por suspensión. Además, de Mauro Boselli o Leandro Díaz saldrá el acompañante de Gustavo del Prete en la delantera. “Hay que tratar de hacer un buen partido y poder clasificar primeros porque el primer lugar del grupo obviamente nos interesa para la definición en octavos”, expresó Zielinski en la previa.

De su lado, Bragantino quiere llegar a la próxima fase en su primera aparición en el torneo. En tal sentido, el DT Mauricio Barbieri reservó jugadores claves en la caída ante Palmeiras. Por si fuera poco, son bajas Maycon Cleiton y Emi Martínez. Mientras que Praxedes, Carlos Eduardo y Gabriel Novaes son dudas. Ramon, Jadsom y Renan volverán a la convocatoria.

Estudiantes vs. Bragantino: canal de transmisión

Para ver el partido entre Estudiantes y Bragantino de Copa Libertadores hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en Argentina y Chile puedes seguirlo a través de Fox Sports. Si te encuentras en el resto de Sudamérica podrás seguir este partido vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Estudiantes vs. Bragantino por Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre Estudiantes y Bragantino puedes seguir este compromiso por la señal online de Star Plus en Sudamérica.

Estudiantes vs. Bragantino: posibles alineaciones del partido

Estudiantes: Andújar - Godoy, Rogel, Noguera, Mas - Rodríguez, Pellegrini, Zuqui, Castro - Del Prete y Boselli.

Bragantino: Cleiton - Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Ramón - Evangelista, Ramirez, Hyoran - Ytalo, Sorriso y Artur.

¿Dónde jugarán Estudiantes vs. Bragantino por Copa Libertadores?





