Copa Libertadores
Estudiantes vs. Palmeiras EN VIVO: minuto a minuto gratis vía ESPN, Disney Plus y Mi Telefe
Por la gran final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes se enfrenta a Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO en el mítico Estadio Centenario de Montevideo con transmisión de ESPN, Disney Plus y Mi Telefe. Sigue todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de Depor.
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El Estadio Centenario alberga hoy su 22.ª final de Copa Libertadores, ampliando su récord absoluto muy por encima de La Bombonera y el Nacional de Santiago (11 finales cada uno).