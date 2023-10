¡No te lo puedes perder! Fluminense, luego de vencer a Internacional, logró su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores 2023. Ahora, el ‘Flu’ espera el resultado de la otra llave entre Boca vs. Palmeiras para conocer a su próximo rival en la última instancia del popular certamen continental. Como sabemos de la importancia de este partido, hemos elaborado esta nota con la fecha, horarios y canales TV de transmisión.

La escuadra de Fernando Diniz disputó un duelo emocionante ante el ‘Colorado’. Y es que luego de empatar 2-2 en la ida, comenzaron cayendo por 1-0 en la vuelta. Sin embargo, en los minutos finales del cotejo, el cual tuvo lugar en el Estádio José Pinheiro Borda, la visita pudo remontar el marcador, con goles de John Kennedy y Germán Cano.

Fluminense consiguió el gran pase a la final de la Copa Libertadores, con un marcador global de 4-3 ante su rival. Ahora, se encuentra a la espera del resultado de la otra llave, la cual se definirá este jueves 5 de octubre en el Estadio Allianz Parque, de Sao Paulo.

Tanto Boca Juniors como Palmeiras llegan con la moral a tope a este encuentro. Si bien el ‘Xeneize’ perdió en el clásico ante River Plate, por la Copa de Liga Profesional Argentina, guardó a sus principales figuras para el cotejo ante el ‘Verdao’.

Ojo, la escuadra brasileña tampoco triunfo en su último encuentro previo al cotejo ante el club argentino. En la última fecha del Brasileirao, cayó por 2-1 ante Bragantino, un resultado que lo ubicó en la cuarta posición de la tabla de posiciones. Pese a ello, ambas escuadras buscarán a como dé lugar su pase a la gran final ante Fluminense.

¿Cuándo juegan Fluminense vs. Boca o Palmeiras?

El partido entre Fluminense vs. Boca o Palmeiras, por la gran final de la Copa Libertadores, está programado para disputarse el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Hasta el momento, Conmebol no dio a conocer el horario para este encuentro.

Fluminense vs. Boca o Palmeiras: ¿en qué canales ver?

El Fluminense vs. Boca o Palmeiras se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





