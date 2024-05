En el Estadio Monumental, River vs Libertad se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El partido, en la que ambos cuadros buscarán sumar, se jugará este martes 14 de mayo desde las 7:30 de la noche (hora peruana, 9:30 p.m. en Argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de ESPN, STAR Plus, Telefe y Pluto TV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras golear por 3-0 a Central Córdoba en el Estadio Monumental, por la primera jornada de la Liga Profesional Argentina. Los goles fueron anotados por Facundo Colidio (2) y Esequiel Barco. El equipo de Martín Demichelis tuvo un buen arranque en el torneo local, pero su objetivo principal este año es la Libertadores, y por eso es clave el duelo ante los paraguayos.

De cara al encuentro ante Libertad, todo indica que Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro y Miguel Borja regresarán al once luego de estar en el banco de suplentes ante el ‘Ferroviario’. Reemplazarán a Nicolás Fonseca, Esequiel Barco y Pablo Solari. Demichelis quiere volver a contar con sus mejores hombres, pues es vital mantener el invicto y asegurar el primer lugar en su grupo del torneo continental.

Cabe mencionar que River tiene diez puntos y se ubica en la primera posición del Grupo H de la Libertadores. En segundo lugar está Nacional con 7 puntos, luego le sigue Libertad con 4 unidades y en el fondo se encuentra Deportivo Táchira con un punto. El club argentino ya tiene un pie adentro de los octavos de final, pero necesita ganar para dar un paso firme en su objetivo de pasar como primero de grupo.

Libertad, por su parte, llega a este partido tras golear por 4-1 a Sol de América en el Estadio Tigo La Huerta (Asunción), por la jornada 17 de la liga paraguaya. Los goles fueron obra de Iván Franco, Matías Espinoza por duplicado y William Mendieta. Con este resultado, se afianzó en el primer lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos, sacándole dos de ventaja a Cerro Porteño. Este martes se jugará su última carta ante River, para ver si sigue con vida en la Libertadores.





¿A qué hora juegan River vs Libertad?

El partido River Plate vs. Libertad está programado para arrancar desde las 7:30 de la noche en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 p.m.





¿En qué canales ver River vs Libertad?

River Plate vs. Libertad se podrá ver vía ESPN, FOX Sports, Pluto TV y STAR Plus y Telefé. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del duelo.





¿Dónde se jugará el River vs Libertad?





