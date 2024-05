Desde el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y Deportivo Táchira juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El partido, con el que cuadro argentino quiere quedarse en el primer lugar de su serie en caso de obtener una victoria, arrancará a las 7 de la noche (hora peruana y 9:00 p.m. en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus. Pluto TV, Telefé y FOX Sports para América Latina y México. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Tras ser eliminado en la Copa Argentina ante el modesto Temperley (en la tanda de penales) y caer este fin de semana en la tercera jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol local ante Argentinos Juniors (1-0), el conjunto de Martín Demichelis intentará este jueves, ante el Deportivo Táchira venezolano, afianzar la primera plaza del Grupo H, que mantiene con 13 puntos y sin derrotas.

Por detrás pisa fuerte el Nacional uruguayo, que obtuvo un importante empate ante el ‘Millonario’ en Montevideo (2-2) y que se encuentra a tres puntos en la tabla, con un duelo esta semana, como el de River, sin nada en juego, en este caso contra el Libertad paraguayo (4).

La lesión de Pirez complica el esquema defensivo del ‘Micho’, mientras que en el centro del campo Nacho Fernández sigue con un fuerte dolor en la espalda a raíz del golpe que sufrió la semana pasada en el duelo de Copa Argentina. Ambos son presumibles bajas para un encuentro en el que River no tiene una necesidad acuciante de obtener algo positivo, salvo la de cambiar la inercia de resultados y frenar a los uruguayos en su meta por el liderato.

Por su parte, el Deportivo Táchira, que cierra la tabla con un solo punto, llega a Buenos Aires buscando el milagro de derrotar a los franjirrojos, golear (para enjugar la diferencia con el Libertad, -2 para los paraguayos y -7 para los venezolanos) y esperar que los asunceños caigan en casa ante Nacional.

El conjunto de Eduardo Saragó, sin actividad en Venezuela desde abril pasado, cuando quedó fuera del Cuadrangular del Apertura local, y no juega un encuentro desde el 15 de mayo, cuando cayó ante Nacional (0-1) en la Libertadores, cuenta en sus filas con el delantero Andrés Ríos, un ex River, equipo en el que jugó en dos etapas (2006-2010 y 2011-2012, esta en Primera B).





River vs Táchira: posibles alineaciones





River Plate: Franco Armani; Agustín Sant’Anna, David Martínez o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco o Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja. Entrenador: Martín Demichelis.

Deportivo Táchira: Alejandro Araque Peña; Nelson Hernández, Andrés Murillo, Carlos Vivas, Oliver Benítez; Julián Figueroa, Carlos Robles, Maurice Cova; Yerson Chacón; Andrés Ríos y Bryan Castillo. Entrenador: Eduardo Saragó.





¿A qué hora juegan River Plate vs. Táchira?





River Plate vs. Libertad se jugará en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires) el jueves 30 de mayo. El encuentro iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.





¿En qué canales TV ver River Plate vs. Táchira?





River Plate vs. Libertad estará disponible para ver en ESPN, FOX Sports, Pluto TV y STAR Plus y Telefé en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

River y Táchira se enfrentan por la Copa Libertadores 2024. (Foto: EFE)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé dejará el Paris Saint-Germain al final de esta temporada para jugar fuera de Francia, según anunció oficialmente este viernes en un vídeo en redes sociales, aunque no divulgó cuál será su próximo destino. (Video: EFE)