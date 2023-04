En el Estadio Beira-Río, Internacional vs. Metropolitanos se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023. El partido arrancará a las 5:00 p. m. (horario peruano y colombiano), 6:00 p. m. (hora en Venezuela) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, Fox Sports y Star Plus para América Latina. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

El Internacional tuvo un comienzo difícil cuando se enfrentó al Fortaleza, en el Brasileirao. Los segundos en mención aprovecharon su localía y atacaron sin descanso, lo que dejó al visitante acorralado. Sin embargo, a pesar de la presión, los de Porto Alegre lograron anotar en el minuto 54 para tomar la delantera. Desafortunadamente, la ventaja duró solo dos minutos antes de que se marque el empate 1-1, resultado de cierre.

Anteriormente, el subcampeón de Brasil comenzó su participación en la Copa Libertadores en el terreno de Independiente de Medellín, quien luchó constantemente por el control del juego. Durante el compromiso, los de casa lograron tomar la delantera en el marcador después del descanso, y no fue hasta el minuto 86 que los Colorados lograron igualar y evitar la derrota.

Por otro lado, el Metropolitanos jugó como visitante contra el Estudiantes de Mérida, escuadra al que le costó mucho trabajo controlar la pugna, lo que obligó a los Violetas a luchar intensamente hasta el último minuto para tomar la delantera. Finalmente, los de Caracas lograron anotar los goles de la victoria por 2-0,.

Además, en la primera jornada copera, el conjunto venezolano se enfrentó al Nacional, quien logró anotar en el minuto 23, lo que puso en aprietos. Sin embargo, el plantel despertó y poco a poco comenzó a dominar la disputa. Después del descanso, Charlis Ortiz igualó el marcador. Desafortunadamente, una diana en el último minuto les costó la derrota a los caraqueños.

¿A qué hora juegan Internacional vs. Metropolitanos?

El partido de Internacional vs. Metropolitanos está programado para jugarse en el Estadio Beira-Rio, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 5:00 pm; mientras que en Venezuela será a las 6:00 p.m. y en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 7:00.

¿Cómo y dónde ver Internacional vs. Metropolitanos?

Si estás a la expectativa por este nuevo juego y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás vivir el Internacional vs. Metropolitanos desde Brasil a través de la señal de ESPN, Fox Sports y Star Plus. Recuerda que todas las incidencias las podrás vivir en la web de Depor.

Internacional vs. Metropolitanos: posibles alineaciones

Internacional: Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Thauan Lara; Baralhas, Carlos de Pena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson; Luiz Adriano.

Keiller; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Thauan Lara; Baralhas, Carlos de Pena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson; Luiz Adriano. Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andrés Ferro, Néstor Cova, Edwin Lazso; Carlos Cermeño, Christian Camarillo, Jhon Marchán, Darwin Gómez; Charlis Ortiz, Freddy Vargas.

¿Dónde jugarán Internacional vs. Metropolitanos por Copa Libertadores?

