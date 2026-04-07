El último fin de semana, Universitario venció a Alianza Lima en el clásico de la Liga 1, acortó distancia en la tabla de posiciones con los blanquiazules y llega con el mejor de los ánimos para su debut en fase de grupos de la Copa Libertadores este martes ante Deportes Tolima.

Al respecto, el entrenador español Javier Rabanal, destacó un claro objetivo de los cremas en la competición internacional, torneo al que llegaron a los octavos de final de la edición pasada, quedando en el camino ante Palmeiras de Brasil, que fue finalista en 2025.

“Es una obligación pasar la fase de grupos siendo Universitario, si se puede llegar más lejos, mejor. Pueden pasar muchas cosas, puedes ser primero, puede ser cuarto pero nosotros nos marcamos como obligación pasar la fase de grupos”, dijo en declaraciones a la prensa.

En esa línea, comentó que tiene muy bien estudidado a Deportes Tolima y y se refirió a sus fortalezas, sobre todo en condición de local, como ocurrirá esta noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

“Es un equipo que cuando tiene el balón es muy peligroso, se le nota mucho trabajo detrás, tienen velocidad adelante y atrás. Es verdad que asumen bastantes riesgos, nosotros tenemos que mantener la identidad de la ‘U’. Es un equipo bastante fuerte, quizás no tiene tanto nombre pero es un equipo, de los que he visto este año, probablemente el más trabajado”, apuntó Rabanal.

El partido entre Universitario y Deportes Tolima se jugará este martes 7 de abril desde las 9:00 p.m. (hora peruana), con arbitraje del juez brasileño Wilton Sampaio.

Los cremas ya se encuentran en Colombia y entrenaron el último lunes por la noche. (Foto: Universitario)

Por otro lado, y consciente de que no ha sido el mejor arranque de temporada para los vigentes tricampeones nacionales, Rabanal compartió su postura frente a las críticas tanto de la prensa deportiva como de los propios hinchas de la ‘U’, por algunos puntos que dejaron pasar en el Torneo Apertura.

“No me cambia el día a día, ni la manera de trabajar pero tiene mucha más presión. Siempre se hacen comparativas pero la realidad es que hemos tenido un fixture que a lo mejor otros años no ha habido”, explicó.

“Hemos tenido salidas complicadas, donde tuvimos un episodio donde nos restaron dos puntos, entonces la gente hace las comparativas. Estamos en promedio de puntos del Apertura del año pasado y hay que seguir trabajando pero saber que estás en la ‘U’ y la presión cuando no ganas es enorme”, finalizó el estratega español.

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