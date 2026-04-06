Cienciano se prepara para afrontar una nueva edición de Copa Sudamericana tras la gran campaña de la temporada 2025 y uno de los que tomó la palabra fue Carlos Garcés. El delantero habló sobre el próximo compromiso del ‘Papá’ en la copa y dejó claro que el equipo viajará con la mentalidad de competir y buscar un resultado positivo fuera de casa.

El atacante señaló que el plantel está motivado por disputar un torneo internacional y que la intención es estar a la altura de la competencia. Garcés resaltó que este tipo de campeonatos siempre representan un desafío especial para los equipos sudamericanos. “Se viene un torneo lindo para competirlo y para jugarlo. Esperemos estar a la altura”, comentó el delantero.

Sobre el rival uruguayo que tendrán al frente, el futbolista aseguró que el plantel ya ha analizado su juego. Además, advirtió que en torneos internacionales cualquier equipo puede ser peligroso sin importar su momento en el campeonato local. “Lo hemos visto. Independientemente de la situación en la que estén, sabemos que los partidos de copa son diferentes”, explicó.

En ese sentido, Garcés destacó la importancia de no confiarse y de afrontar el partido con máxima concentración. El delantero recordó que el rival ya ha demostrado su nivel en competiciones internacionales. “Sabemos que no viene pasando bien en el torneo local, pero ya demostró en copa lo que puede hacer”, afirmó.

El atacante también dejó claro que Cienciano viajará con la mentalidad de hacer su propio partido y buscar los tres puntos. Para el ecuatoriano, el equipo tiene argumentos futbolísticos para competir de igual a igual. “Vamos a ir allá con la intención de jugar y buscar los tres puntos”, sostuvo el jugador.

En cuanto al presente del equipo en el campeonato peruano, Garcés destacó que el equipo viene realizando una buena campaña. El delantero recordó que el club se mantiene cerca de la cima de la tabla, lo que demuestra el buen momento que atraviesa el plantel. “Gracias a Dios estamos ahí peleando el torneo”, señaló.

El atacante también resaltó la exigencia que implica jugar en Cienciano, un club que siempre aspira a ser protagonista tanto en el torneo local como en las competiciones internacionales. Por ello, aseguró que el grupo mantiene la ambición de seguir sumando puntos y peleando en ambos frentes.

Finalmente, Garcés valoró la presencia de jugadores como Leandro Romagnoli y La Torre dentro del plantel, a quienes consideró piezas importantes para el equipo. “Son jugadores de mucha calidad y jerarquía. Sabemos que nos pueden aportar mucho”, concluyó el delantero, confiado en que el equipo podrá hacer un buen papel en el torneo continental.

¿Cuándo jugará Cienciano ante Juventud por la Copa Sudamericana?

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo, visitarán a Juventud el Estadio Centenario este jueves 9 a las 5:00 p.m por la primera fecha del Torneo.

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