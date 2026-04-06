El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue dejando movimientos importantes. Sport Boys confirmó la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como sus nuevos refuerzos para lo que resta de la temporada 2026. Ambos jugadores llegan con la misión de cambiar el rumbo del equipo rosado en un momento complicado dentro del campeonato.

La llegada de los dos futbolistas se concretó luego de varias semanas de negociaciones entre la directiva chalaca y los jugadores que en un principio fueron acercados por Jean Ferrari porque son importantes para la selección de Mano Menezes. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo para que se sumen al plantel en los próximos días.

Tanto Zambrano como Trauco se encontraban sin equipo tras su salida de Alianza Lima por actos de indisciplina a inicios de temporada. Por ello, su fichaje por Sport Boys representa una nueva oportunidad para relanzar sus carreras en el fútbol peruano.

El contrato de ambos jugadores será hasta el final de la presente campaña, aunque incluye la posibilidad de extender el vínculo por una temporada más si se cumplen determinados objetivos deportivos.

Desde la interna del club rosado confían en que la experiencia de ambos futbolistas será clave para mejorar el rendimiento del equipo. La ‘Misilera’ busca salir de la zona baja de la tabla y pelear por mejores posiciones en la Liga 1.

Se espera que tanto Zambrano como Trauco se integren de inmediato a los entrenamientos y comiencen a ponerse a punto físicamente. El comando técnico evaluará su estado para definir cuándo podrán debutar con la camiseta rosada.

De esta manera, Sport Boys apuesta fuerte en el mercado con la incorporación de nombres de peso en el fútbol peruano. La llegada de estos futbolistas, sumada al reciente arribo del nuevo comando técnico, genera buenas sensaciones en el Callao, donde confían en revertir el mal momento del equipo en la tabla de posiciones.

El próximo encuentro de los dirigidos por Carlos Desio será el martes 14 de abril a las 8:00 p.m. en el Estadio Miguel Grau del Callao ante Melgar. El conjunto arequipeño también atraviesa un proceso de cambios tras la salida de Juan Reynoso y la designación de Miguel Rondelli como nuevo entrenador.

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