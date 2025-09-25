Sao Paolo vs LDU se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
vs. se ven las caras por la , en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final. Según la programación de la CONMEBOL, el partido está pactado para las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del jueves 25 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal habilitado en Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de la versión digital por Disney Plus. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor.

