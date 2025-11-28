Lima debía ser una fiesta absoluta por la final de la Copa Libertadores 2025, pero la previa se vio golpeada por un episodio que conmocionó a cientos de hinchas brasileños y del mundo entero. Un seguidor de Palmeiras, de nombre Brunelli Dezotti (38), que había llegado al país para alentar al equipo en la definición ante Flamengo, sufrió un grave accidente cuando recorría la ciudad junto a otros aficionados en un mirabus turístico. Lo que comenzó como un paseo lleno de cánticos terminó convirtiéndose en un momento de desesperación, luego de que un inesperado impacto lo dejara gravemente herido y obligara a detener el recorrido de manera abrupta. La situación generó alarma inmediata entre comerciantes, transeúntes y los propios turistas, que presenciaron la escena sin poder creer lo ocurrido.

Testigos señalaron que el grupo de hinchas viajaba eufórico, celebrando la previa del partido, cuando el hombre de 38 años, ubicado en el segundo nivel del vehículo. se levantó para unirse a los cánticos del resto. Sin embargo, el vehículo pasó por debajo de una estructura baja y el impacto lo tomó totalmente desprevenido, provocando una fuerte lesión que alarmó a todos los presentes.

Pese al shock del momento, sus compañeros reaccionaron de inmediato e intentaron brindarle primeros auxilios mientras el vehículo se detenía. Al notar la gravedad del golpe y la cantidad de sangre que perdía, lo trasladaron rápidamente al centro de salud más cercano con la esperanza de que pudiera recibir atención urgente.

A su llegada al establecimiento médico, el panorama ya era crítico. El personal de salud trató de reanimarlo y estabilizarlo, pero las heridas eran demasiado severas. Minutos después, confirmaron que el aficionado había arribado sin signos vitales, noticia que generó un profundo silencio entre sus acompañantes.

Personas que se encontraban en la zona aseguraron que el estruendo del impacto se escuchó a varios metros y que, además del mirabus donde ocurrió el accidente, otros dos vehículos turísticos formaban parte del recorrido del grupo. La alegría previa al partido quedó suspendida de inmediato.

Comerciantes de la zona comentaron que el tránsito era intenso y que, al ver detenidos los tres buses, varios curiosos se acercaron pensando que se trataba de un incidente menor. Sin embargo, la presencia de hinchas desesperados y el trabajo del personal de emergencia confirmaron lo contrario.

Entre los presentes también se comentó que el hincha habría estado bajo los efectos del alcohol, algo que era recurrente en las celebraciones previas al choque decisivo. Si bien la investigación continuará en manos de las autoridades, este detalle fue mencionado por varios testigos que compartieron el trayecto con él.

La tragedia obligó a suspender momentáneamente el recorrido turístico y generó preocupación entre los hinchas que llegaron a Lima para la final. Lo que debía ser una jornada de fiesta entre dos gigantes del continente terminó marcada por un hecho que enluta al ‘Verdao’ en la antesala del duelo más importante del año.

