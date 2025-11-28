El mercado de fichajes empieza a tomar forma en la Liga 1 y uno de los nombres que más comentarios ha generado en las últimas horas es el de Yorleys Mena. Tras el descenso de Alianza Universidad, varios jugadores quedaron con el futuro abierto y el atacante colombiano, uno de los más experimentados del campeonato, fue de los primeros en definir su camino. Mientras el cuadro huanuqueño se prepara para jugar en la Liga 2, el delantero optó por mantenerse en la primera división y, según diversas versiones, ya tiene acordado su arribo a un club que busca dar golpe en la próxima temporada.
Nota en desarrollo
