Alianza Lima se encuentra enfocado en obtener el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores. Los blanquiazules se medirán ante Sporting Cristal en la semifinales del play-off y -de ganar- podrían enfrentar a Cusco FC. Sin embargo, en la interna existen ciertos factores que podrían desconcentrar el ambiente como la salida de Hernán Barcos (quien no renovará contrato) y otro de los que aún no define su destino es Guillermo Enrique. Precisamente, el argentino reveló detalles de su presente, negando también cualquier conflicto con Paolo Guerrero y Néstor Gorosito.

“La verdad que cosas como esas en Alianza salieron durante todo el año, salieron muchos versos que yo estoy peleando con el profe ‘Pipo’. En ningún momento he tenido pelea con él. No estoy lesionado, estoy físicamente muy bien, pero bueno, después son decisiones del profe, si le toca o no ponerme o no ponerme, ya son cosas de ellos”, aseguró.

Además, manifestó su molestia por esta situación: “la verdad que yo estoy entrenando muy bien, estoy entrenando a la par del equipo, esperándome la oportunidad cuando me toque. Como jugador y profesional me duele, me duele porque ensucia la imagen de un jugador”.

Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)

Respecto a “grupos” en la interna o una división en el plantel, se refirió a que esta situación es habitual en el mundo del fútbol; sin embargo, no influye en el funcionamiento de cada equipo a lo largo de la temporada.

“Son cosas que pasan en todos los clubes: que los extranjeros tienen un grupo, que los seleccionados otro… pero no es así. En todo plantel se forman grupos, pero lo correcto es que todos tiren para adelante y den lo mejor dentro del campo. No fue un año bueno para nosotros, pero nada más que eso”, apuntó.

En relación a la salida de Hernán Barcos, reconoció la trayectoria del ‘Pirata’ en la institución blanquiazul, sumado al aporte futbolístico, pero reconoció también que las personas identificadas con una institución también pueden optar por tomar otros caminos.

“Todos saben lo que es Hernán para nosotros, para el club, para todos. Pero son cosas del fútbol, hasta los referentes o ídolos terminan tomando otros caminos. Es una lástima, porque él tenía ganas de quedarse. Como compañero, le deseo lo mejor”, mencionó.

Por último, contó que nadie lo ha llamado para garantizar continuidad: “Conmigo nadie habló, eso se lo deberían preguntar a los dirigentes. Conmigo nadie se ha comunicado. Yo estoy metido en jugar los playoffs y en que Alianza se quede con el Perú 2, como se lo merece”.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fechas de la llave

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se verán las caras en una llave con partidos de ida y vuelta, válidos por la semifinal de los play-offs para conocer a Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. El primer duelo será el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que la revancha será el sábado 6 en el Estadio Alejandro Villanueva a la misma hora.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: canales de TV

En cuanto a las transmisiones de ambos partidos entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal, estas estarán a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

