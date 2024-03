Esta semana empieza a jugarse la fase 3 de la Copa Libertadores 2024, la misma que terminará por definir a todos los clasificados para la etapa de grupos del certamen de CONMEBOL. Y uno de los partidos que genera más expectativa es el que disputarán Always Ready vs. Nacional de Uruguay. El’Bolso’ se alista para viajar a la ciudad boliviana de El Alto (4.100 m.s.n.m.) y conseguir un resultado que le permita empezar a soñar con la clasificación. En esa línea, Álvaro Recoba, DT del cuadro de Montevideo, ha expresado su preocupación por jugar a tanta altura y el desafío que representa para sus dirigidos.

En declaraciones a la TV uruguaya, luego del triunfo ante Wanderers el último domingo, el ‘Chino’ Recoba dejó en claro que enfrentar a Always Ready no se trata de un partido normal debido a los más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Además, el preparador uruguayo confesó que vio hasta tres repeticiones de la llave de los bolivianos ante Sporting Cristal.

En la fase 2, el equipo peruano sufrió los estragos de la altura, sobre todo en el segundo tiempo del partido, y terminó cayendo por 6-1 y con dos expulsados. Aunque venció por 3-1 en el duelo de vuelta que se jugó en Lima, no le alcanzó para clasificar. Como Cristal, el ‘Chino’ teme irse con amplia desventaja.

“Ya vi tres veces el partido entre Always Ready y Sporting Cristal, no es normal jugar a 4.000 metros. Sabemos que el arquero tiene que ser figura y tratar de meter las ocasiones que tengas. Tengo una sola duda sobre el equipo del jueves”, dijo Recoba, quien fue jugador de Nacional durante seis temporadas.

“El equipo grande es difícil que piense en un resultado que no sea traerse algo, ya sea un punto o tres. Ese el miedo que tengo, que puede pasar que vayas perdiendo uno a cero, obviamente ojalá que no, y capaz te tienes que conformar. Es atípico, donde corremos mucho riesgo, pero es una llave de 180 minutos”, expresó.

Y recordó una experiencia personal como jugador: “Podemos llegar al aeropuerto y los futbolistas se pueden sentir mal. Vi jugadores que sangraban de las orejas cuando se bajaban del avión. Trataremos de correr los menos riesgos posibles”.

Sporting Cristal perdió 1-6 ante Always Ready por la Segunda Fase de Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan Always Ready vs. Nacional?





Si deseas seguir cada minuto del partido entre Always Ready vs. Nacional, programado para el jueves 7 de marzo como parte de la fase 3 de la Copa Libertadores, es importante tener en cuenta que el horario puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 7:30 p.m. En tanto, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 9:30 de la noche.





¿En qué canal TV ver Always Ready vs. Nacional?





Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Always Ready vs. Nacional por Copa Libertadores, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran ESPN, STAR Plus y Pluto TV, quienes transmitirán el encuentro para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Álvaro Recoba fue jugador de Nacional antes de tomar el banquillo del 'Bolso'. (Foto: Getty Images)

