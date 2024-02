El último martes -a más de cuatro mil metros de altura-, Sporting Cristal se quedó sin oxígeno, sin ideas, sin orden y sufrió una dura derrota frente a Always Ready, en el duelo de ida por la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores 2024. Los seis goles anotados por el cuadro boliviano, más los dos expulsados (Leonardo Díaz e Ignacio da Silva) dejaron sentido al equipo bajopontino, que ahora deberá pensar cómo voltear un marcador que parece casi imposible. Pese a este panorama, el técnico Enderson Moreira no pierde la fe en sus jugadores y espera poder sacar adelante la llave.

En conferencia de prensa, el DT brasileño hizo un análisis de lo que fue el compromiso en el Estadio Municipal de El Alto. “El primer tiempo no comenzamos tan bien, sufrimos un gol. Después hemos seguido sin equilibrar, pero al final del primer tiempo se dio nuestro gol y conseguimos impactar, jugar bien, creando situaciones que nos daban oportunidades, algo que es necesario para nosotros”, arrancó.

No obstante, admitió que “para el complemento, se falló en los intervalos, faltó atención, sufrimos goles muy rápidos que nos llegaron, pese a que se estaba teniendo un punto de equilibrio. Al cuarto gol no tuvimos dudas de disminuir esa diferencia, mas no lo conseguimos y se acabó perdiendo un poco el lado emocional; terminamos con dos jugadores expulsados”.

Ahora, más allá de que la llave prácticamente ya está definida, para Moreira es necesario mantener la perspectiva. “Como hablé anteriormente, este es un partido de 180 minutos y aquí se jugó solo 90. Sin embargo, no puedo decir que se podrá ganar en la vuelta, porque es una tarea muy difícil. Estamos muy cansados y decepcionados con lo que sucedió. Así es el fútbol, un momento estás bien, al otro no”, manifestó.

Ante esto, no dudó en disculparse con los aficionados celestes: “Lo lamento profundamente por nuestros hinchas que no merecen eso, que han de estar muy decepcionados, pero les prometo que se hará todo lo posible por buscar una victoria en Lima. Sí, hay una diferencia enorme (por los goles), pero iremos un paso a la vez. Primero la victoria y luego ir gol a gol. Nos vamos a preparar para eso”.

Sobre el esfuerzo hecho en la ciudad de El alto, indicó “hay que aclarar algo. Jugar en altura y en esta altura (4,083 m.s.n.m.) es muy difícil. El comportamiento de los jugadores es completamente diferente, con un planteamiento distinto, pasa por un tema de adaptación. No es fácil jugar aquí, no lo es, pero los hinchas saben que se tiene equipo para proponer un juego mejor. Tenemos un marcador complicado que buscaremos compensar en Lima y a mirar para el frente. El equipo ahora está sentido, está triste, pero vamos a mejorar”.

Finalmente, afirmó que buscarán dar lo mejor de sí, para salir del mal momento que atravesaron en Bolivia. “La derrota llega en algún momento, pero se puede compensar. Yo le tengo mucho cariño al club, que también fue subcampeón de la Copa Libertadores, en un partido que dolió mucho (por perder la final). Es así, se aprende y hay que seguir tomando las decisiones correctas. El sábado toca levantar cabeza y sacar un buen resultado -ante Mannucci-, para luego ir por Always Ready el martes”, concluyó.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El partido de vuelta entre Sporting Cristal y Always Ready está programado para el martes 27 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con una hora más en Bolivia) y se disputará en el Estadio Nacional de Lima. Los celestes son conscientes de que en casa se vuelven más fuertes, por lo que intentarán hacer la histórica y superar al combinado boliviano con la consigna de quedarse con la llave entre ambos y así avanzar en el torneo de clubes más importante de nuestro continente.





