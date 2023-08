En el Estadio Presidente Perón, Atlético Nacional vs. Racing juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El encuentro arrancará a las 7:00 de la noche (hora de Colombia y Perú) e irá por la transmisión de ESPN y Star Plus para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Racing y Atlético Nacional.

¿A qué hora juega Nacional vs. Racing hoy?

El partido de vuelta por los cotavos de final de la Copa Libertadores 2023 entre Atlético Nacional y Racing Club está programado para disputarse este jueves 10 de agosto desde las 21:00 horas de Argentina (19:00 de Colombia). Este será el encuentro definitorio para saber si el conjunto colombiano asegura su clasificación con los dos goles de ventaja que tienen o si los argentinos logran remontar en casa una serie que parece ser bastante complicada para ellos.

¿En qué canal ver Nacional vs. Racing por Copa Libertadores?

La transmisión del juego de Atlético Nacional vs. Racing Club podrá ser vista a través de Fox Sports para toda la Argentina mediante el servicio de Telecentro Play, DGo o Flow, mientras que en Colombia y el resto de Latinoamérica podrás vivirlo mediante ESPN2 o Star Plus. Cabe destacar que este encuentro no será transmitido en TV abierta de Telefé, que venía transmitiendo algunos encuentros de Copa Libertadores 2023 como el de River Plate o Boca Juniors.

Racing vs. Atlético Nacional se enfrentarán por la Copa Libertadores. (Vídeo: @nacionaloficial)

Atlético Nacional vs. Racing: posibles alineaciones

Atlético Nacional: H. Castillo; C. Zapata, C. Castro, J. Duque, J. Aguirre; N. Moreno, J. Solis, N. Deossa; B. Palacios, J. Duque, Á. Angulo.

H. Castillo; C. Zapata, C. Castro, J. Duque, J. Aguirre; N. Moreno, J. Solis, N. Deossa; B. Palacios, J. Duque, Á. Angulo. Racing: M. Tagliamonte; F. Mura, L. Sigali, G. Piovi, G. Rojas; J. Nardoni, A. Moreno, J. Gómez; G. Hauche, M. Romero, N. Oróz.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.