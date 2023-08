El Paris Saint Germain va por el camino de quedarse sin estrellas para lo que será la temporada 2023-24. Kylian Mbappé, al negarse a renovar contrato hasta 2025, fue puesto en venta por los altos mandos del PSG, que no tardarán en aceptar una oferta del Real Madrid u otro club que coloque 200 millones de euros sobre la mesa. Como si la inminente partida del prodigio de Bondy no fuera suficiente, en el Parque de los Príncipes se alistan para despedir a Neymar y a otros cuatro jugadores más que, simplemente, no entran en los planes del entrenador Luis Enrique.

Según la cadena RMC Sport, el técnico español y el director deportivo de Paris Saint-Germain, Luis Campos, han comunicado al brasileño y a Marco Verratti que no cuentan con ellos para la próxima temporada. Ambos estuvieron ausentes tanto del entrenamiento como de la sesión de fotos oficiales de hoy. Además del paulista y el italiano, hay otros tres futbolistas descartados: Renato Sanches, Hugo Ekitike y Juan Bernat.

El PSG había justificado la ausencia de Neymar y Verrati en los entrenamientos por un virus ligero, pero según la cadena deportiva francesa, esos cinco jugadores fueron convocados por Campos y Luis Enrique para hacerles saber que no cuentan para el club parisino e invitarlos a buscar otro camino.

Tampoco acudieron a la sesión de fotos oficiales para la Liga que tuvo lugar este miércoles y en la que no participó igualmente Mbappé, en medio del tira y afloja con el PSG sobre su futuro. Pese a esto, está prevista otra sesión de fotos oficial una vez que finalice el mercado de fichajes, que este verano está siendo particularmente turbulento para el club.

En cuanto a Neymar, el club quiere desprenderse del que fueraen 2017 el fichaje más caro de la historia, pero su salida no se presenta fácil. El pasado lunes el diario L’Équipe publicó que Neymar había transmitido su deseo de ser traspasado, pero la noticia luego fue desmentida tajantemente por su propio padre.





Sin novedad con Mbappé





El futuro de Mbappé, que mantiene su deseo de irse al finalizar la próxima temporada, sigue en punto muerto pese a la presión del club para forzar una salida este verano y evitar que su gran estrella se marche gratis el próximo.

En paralelo, el fichaje de Ousmane Dembélé desde el Barcelona, aunque se da prácticamente por hecho, todavía no se ha hecho oficial.





