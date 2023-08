En el Estadio La Bombonera, Boca vs. Nacional chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El compromiso, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El argentino Boca Juniors y el uruguayo Nacional saldrán al césped para un duelo a todo o nada y que supondrá el debut del internacional de Edinson Cavani, no solo con la camiseta ‘auriazul’, sino en la Libertadores. Tras 17 años de periplo europeo, el ‘Matador’ disputará por primera vez en su carrera el máximo torneo de clubes en América.

El empate 0-0 del compromiso de ida, disputado la semana pasada en Montevideo, deja todo abierto para el choque de mañana, en el que la ya tradicional presión del público de Buenos Aires intentará alentar a su escuadra, como ya ocurrió en los tres encuentros de la fase de grupos, en los que los ‘Xeneizes’ ganaron.

Sin duda, todos los focos estarán puestos en el nuevo ídolo del ‘Azul y Oro’ que, desde su llegada, ha hecho suya la ilusión de todos los hinchas locales por alcanzar grandes logros —entre los que, a nadie escapa, estaría sumar la séptima Libertadores para igualar el récord que, desde 1984, tiene el ‘Rey de Copas’, Independiente—.

Enfrente, el Nacional —precisamente una escuadra que recientemente había mostrado su interés por fichar al nacido en Salto— se presentará en Buenos Aires con la intención de ‘robar’ el protagonismo a su compatriota y avanzar a la siguiente fase del prestigioso certamen.

Álvaro Gutiérrez, ganador de la Copa América 1995 como futbolista de la selección uruguaya, podrá contar con Diego Rodríguez, quien evolucionó positivamente tras el traumatismo craneoencefálico sufrido en el encuentro de ida, aunque Thiago Helguera, que le sustituyó ese día, podría ocupar su lugar en el once.

Boca vs. Nacional: horarios del partido

Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

Boca vs. Nacional: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Boca vs. Nacional a través de ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Telefe, Pluto TV y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Libertadores.

Boca vs. Nacional: ¿dónde se jugará el partido?





