Ñublense vs. Aucas se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 2 de mayo, en el marco de la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Concepción y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

La escuadra chilena no ha tenido la participación deseada en el certamen continental, ya que perdió en sus dos primeras presentaciones ante Racing Club y Flamengo (ambos por 2-0). Su zona ofensiva ha tenido muchas carencias, las cuales deberán ser solucionadas si es que desean sumar de a tres.

Sin embargo, los de Chillán no podrán ser locales en su Estadio Municipal Nelson Oyarzun Arenas. Eso sí, su hinchada no los abandona y los apoyará para encontrar el rumbo en el Grupo A donde marchan en el último lugar. El encuentro, eso sí, no será nada fácil al tratarse de un duro rival.

Por su parte, Aucas llega con una derrota por 3-2 ante la ‘Academia’ en Argentina. No obstante, los ecuatorianos arrancaron con una victoria en el certamen continental (2-1) ante un complicado Flamengo. Por ello, aún tienen grandes posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Aún así, el elenco quiteño no puede confiarse demasiado, ya que un solo error podría costarle más de la cuenta. Por este motivo, tendrán que salir con sus mejores elementos y conseguir los tres puntos fuera de casa. El partido será importante para ambas escuadras.

Ñublense vs. Aucas: probables alineaciones

Ñublense: Nicola Pérez; Raimundo Rebolledo, Rafael Caroca, Nicolás Zalazar, Jovany Campusano; Manuel Rivera; Alex Valdés, Pablo Aránguiz, Juan Leiva, Enzo Guerrero; Patricio Rubio.

Aucas: Hernán Galíndez; Marcos Mejía, Luis Cangá, Wilker Ángel, Carlos Cuero; Edison Caicedo, Angelo Mina, Michael Carcelén; Rómulo Otero; Roberto Ordoñez, Michael Rangel.





