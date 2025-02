Pablo Lavandeira fue uno de las piezas claves en la clasificación de Alianza Lima en La Bombonera. El volante uruguayo nacionalizado peruano fue titular, trabajó arduamente en el mediocampo y tuvo a mal traer a los mediocampistas de Boca Juniors. Incluso, se dio el lujo de marcar el quinto penal y tirarle toda la presión a Alan Velasco, quien finalmente iba a fallar ante la gran intervención de Guillermo Viscarra, portero aliancista. Por ello, el popular ‘Lava’ fue entrevistado por la prensa uruguaya para conocer sus impresiones sobre este gran momento en la Copa Libertadores.

“Me imaginaba otra cosa de La Bombonera. En el minuto 70-75 era más murmullo que cántico. Esa parte me sorprendió. Fue hermoso estar ahí, pero me quedé corto con lo que imaginaba”, declaró Pablo Lavandeira a Radio Carve Deportivo, generando la sorpresa de los periodistas por sus declaraciones.

Incluso, el volante comparó aquel momento con el vivido en 2022, cuando le tocó -también con Alianza Lima- jugar ante River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires. “A mí me había tocado hace dos años patear en El Monumental contra River en un partido donde nos fue muy mal a nosotros y ahí sentí mucha más presión. Sentí mucho más todo el ambiente que en La Bombonera”, agregó.

Eso sí, ‘Lava’ reconoció que dio todas estas declaraciones incluso confesando su hinchaje por Boca Juniors. “Y mirá que yo soy muy hincha de Boca y seguí a Boca siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba a pasar”, finalizó. ¿Generará algún comentario de los hinchas ‘xeneizes’?

El volante de Alianza Lima fue entrevistado por una emisora uruguaya.

Alianza Lima consiguió una heroica clasificación en La Bombonera. (Foto: Conmebol)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la página de Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.