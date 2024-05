¡Por los 3 puntos! Palestino vs. Flamengo se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 7 de mayo en la fecha 4 de la Copa Libertadores, donde ambos equipos necesitan ganar. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y será crucial para ambas escuadras. Los chilenos cuentan con 3 unidades, mientras que los brasileños tienen solo un punto más, por lo que asegurar el segundo lugar es su principal objetivo. Este encuentro comenzará a las 7:00 de la noche (hora de Perú; una hora más tarde en Chile y dos horas más tarde en Brasil) y será transmitido GRATIS por ESPN, Star Plus y FOX Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue en Depor el seguimiento detallado minuto a minuto, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias del partido.

Palestino vs. Flamengo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @Flamengo).





Palestino vs. Flamengo: posibles alineaciones

Palestino: César Rigamonti; Brayan Véjar, Iván Román, Cristián Suárez y Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Fernando Cornejo y Misael Dávila; y Bryan Carrasco, Gonzalo Sosa y Jonathan Benítez

César Rigamonti; Brayan Véjar, Iván Román, Cristián Suárez y Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Fernando Cornejo y Misael Dávila; y Bryan Carrasco, Gonzalo Sosa y Jonathan Benítez Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Fabricio Bruno, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar; Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz; Luiz Araújo, Pedro, Everton.