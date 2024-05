¡Se viene un partidazo! River vs Nacional se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 7 de mayo en el Estadio Gran Parque Central, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que será importante para ambos, está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora peruana, 9:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, FOX Sports y Telefe para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El ‘Millonario’ es líder con 9 puntos; mientras que el ‘Bolso’ ocupa la segunda casilla con seis unidades. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Así entrena River para afrontar la Copa Libertadores. (Video: River)





River vs Nacional: posibles alineaciones

River: Armani; Boselli, González Pirez, Paulo Diaz, Enzo Díaz; Fernández, Aliendro, Villagra; Echeverri; Solari, Borja.

Nacional: Mejia; Lozano, Romero, Polenta, Baez; Castro, Sanabria, Pereira; Galeano, Carneiro, Ebere.