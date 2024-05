Desde el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central vs Atlético Mineiro se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. Este partido será crucial para los ‘Canallas’, que se encuentran en la segunda posición con 4 puntos, seguido de cerca por Peñarol con 3 puntos, mientras que los ‘Gallos’ lideran el Grupo G con 9 unidades. El encuentro comenzará a las 5:00 de la tarde (hora de Perú; dos horas más tarde en Brasil y Argentina) y se transmitirá GRATIS por ESPN, STAR Plus y FOX Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Rosario Central vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra y Mauricio Martínez; Lautaro Giaccone, Jonatan Gómez y Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy.

