Sporting Cristal necesita remontar la derrota de 2-0 ante Nacional de Paraguay por el encuentro de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores 2023, así que el técnico brasileño Tiago Nunes comenzó a mover sus fichas y ensayar un once con ataque nuevo que sea efectivo este martes cuando reciban la visita del equipo guaraní en el estadio Nacional (7:00 p.m.). En su pizarrita se perfilan dos novedades en ofensiva que está por definir. Hablamos del delantero brasileño Brenner Marlos, quien por experiencia podría ocupar el puesto del ‘Cholito’ Ávila, jugador que últimamente no ha estado fino de cara al gol.

Además, el atacante ecuatoriano Washington Corozo también podría ser otra de las novedades en el equipo rimense, ya que ocupó en la última práctica como extremo en reemplazo del Alejandro Hohberg. Por las características del delantero, el entrenador apela a la velocidad y despliegue físico del jugador en lugar de la habilidad del ‘Enano’.

La vuelta de Távara

Otro de los jugadores que asomo como una alternativa a despejar en el último entrenamiento es el volante Martín Távara. Como se sabe, el jugador no fue tomado en cuenta en la lista de viajeros a Paraguay por razones no deportivas, que el mismo Tiago Nunes informó en la última conferencia de prensa. Es más, descartó que haya sido nuevamente indisciplina. Que no le sorprenda ver a Martín Távara convocado y con minutos de juego, ya que el brasileño necesita de todas sus armas y variantes para remontar el marcador en Asunción. Para nadie es un secreto que el jugador tiene buen panorama de juego y a través de un tiro libre puede cambiar la historia de un partido trabado.

‘Yoshi’ te espero

Por otro lado, en Sporting Cristal confían en la pronta recuperación contra el reloj de su capitán: Yoshimar Yotún. Como recuerdan el experimentado jugador solo jugó treinta minutos ante Nacional en Asunción, ya que salió lesionado producto de una contractura muscular y fue reemplazado por Adrián Ascues, en la medular. Ahora, el técnico Thiago Nunes se reunirá con el cuerpo médico para escuchar el diagnóstico final de la salud del volante y definir si podrá ser considerado en la lista de convocados para enfrentar a Nacional de Paraguay, el martes en el estadio Nacional.

Con apoyo de la hinchada

A falta de pocas horas para jugarse el encuentro frente a Nacional de Paraguay, los simpatizantes rimenses han respondido a la demanda entradas. Alrededor de treinta mil hinchas dejarán la garganta en el estadio Nacional para apoyar a sus jugadores, quienes necesitan remontar el marcador de 2-0 en Asunción para seguir avanzando en la Copa Libertadores 2023.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR