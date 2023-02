La última vez que ‘Aladino’ disputó un partido fue con el Al Fateh en la temporada 2022-23 de la Liga Profesional Saudí. Ocurrió en la fecha 11 del campeonato el 30 de diciembre del año pasado, cuando su equipo cayó derrotado por 2-0 ante el Al Fayha. En aquella oportunidad, el mediocampista peruano jugó 62 minutos. Fue después de ese cotejo que comenzaron los problemas. A inicios de enero, Cueva decidió desligarse de la escuadra saudita aludiendo falta de pagos. El Al Fateh, por su lado, negó lo señalado por el jugador e indicó que no dudará en ir por la vía legal para “preservar los derechos del club”.

Sus problemas con Santos, Pachuca y Krasdonar

Ese fue el primer problema que tuvo ‘Cuevita’ este año. Luego se han sumado un par más. El TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) le dio la razón al Santos de Brasil y ordenó que Pachucha junto a Cueva le paguen al club brasileño una suma de 4.7 millones de dólares. Según comunicó el ‘Peixe’, “el TAS confirmó la decisión de la FIFA, condenando al deportista a una indemnización por rescisión unilateral, sin causa justificada, en su marcha al club mexicano a principios del 2020″.

“Cueva y sus abogados alegaron que poseía justa causa para rescindir su contrato con el Santos FC debido a las cantidades atrasadas, su separación del primer equipo y la falta de inscripción en el Campeonato Paulista. No obstante, la impugnación presentada por los ‘santistas’ probó que el atleta no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la FIFA y que no hubo exclusión de torneos por parte del club, ya que el jugador retornó de vacaciones alegando dolores musculares”, agregaron desde el cuadro alvinegro.

Posteriormente, la FIFA volvió a fallar en un caso relacionado al peruano. Y es que la entidad que rige el fútbol a nivel internacional dictaminó que Santos le desembolsé al Krasnodar de Rusia una cantidad de “2,333,333 dólares netos como remuneración pendiente más 5% de interés desde el 6 de abril de 2020 hasta la fecha del pago efectivo; además de 116,666.65 dólares como penalización”. ¿La razón? Una deuda que había entrado en disputa por la transferencia de Cueva desde el club ruso al conjunto ‘Peixe’. Al final, la FIFA falló a favor de los ‘toros’.

Este dinero que le tiene que pagar Santos al Krasdonar saldrá seguramente de lo que Pachuca y ‘Aladino’ le abonen al cuadro brasileño. Es por eso que Cueva está en la obligación de pagar para no sufrir una sanción mayor por parte de la FIFA. Él sigue entrenando por su cuenta para no perder forma, pero el problema es que no tiene equipo, precisamente por la incertidumbre de su caso; no se sabe qué podría ocurrir si ‘Aladino’ no paga los millones al combinado alvinegro. Desde Alianza Lima, hubo interés, pero están a la espera de lo que pueda ocurrir con la deuda del volante nacional.

“Está viviendo un problema que le está haciendo mucho daño porque no está compitiendo”, nos dice el entrenador Juan José Oré, quien ha dirigido a las divisiones menores de la selección nacional, entre ellas la Sub 17, que clasificó al Mundial de su categoría en 2007. “Lo perjudica a él y más adelante a la selección. Recordemos que ya se vienen las Eliminatorias y (el próximo mes) hay dos partidos amistosos importantes, donde el profesor Reynoso va a observar a los jugadores con que contará más adelante”, añade el estratega.

¿Afecta a la bicolor?

¿Y cuánto podría perjudicar a la selección el hecho de que Cueva no tenga equipo y esté sin sumar minutos? “Mucho, porque Juan (Reynoso) quisiera tener a todos en óptimas condiciones, que estén destacando, jugando, sobresaliendo en su club, que vengan con buen ritmo y así. Y Cueva es un jugador importante en la selección, definitivamente todos sabemos de su calidad como jugador”, responde ‘JJ Oré’. “En estos momentos, no se ve a nadie como para decir: ‘Bueno, si no está Cueva mientras arregla sus problemas, está fulano’. Si te pones a ver, no hay en el mismo campeonato nacional, que recién ha comenzado con muchos problemas, con muchos altibajos. Eso también es otro tipo de problema que perjudica definitivamente a la selección nacional”, prolonga el profesor.

Para Orlando Lavalle, entrenador nacional que ha dirigido clubes como San Martín, Carlos Stein o Deportivo Coopsol, Cueva “es un jugador importante en todos los aspectos de la selección”. No obstante, señala, “la selección no se va a perjudicar porque no esté Christian, obviamente que sí es un jugador importantísimo, pero también creo que el técnico y el universo de futbolistas es amplio. Christian es una pieza fundamental y él se mantiene bien físicamente, está entrenando. Yo creo que, cuando vuelva, va a volver de la mejor manera y esperemos que sea lo más pronto posible”.

Hay un punto en la carrera de Cueva que llama la atención: con Ricardo Gareca al mando de la rojiblanca, siempre ha destacado, pero a nivel de clubes ha sido irregular. ¿Cómo se podría explicar esto? “En los partidos con clubes, uno tiene que estar toda la semana, entrenar toda la semana, jugar cada semana. Te enfrentas con diferentes equipos, con jugadores que te estudian y no te dan tanto espacio como para desarrollarte de la mejor manera, o te marcan más, hay más roce. No hay tanta expectativa como cuando juega una selección. O sea, la expectativa hay, pero no es como en una selección, que todo el mundo está pendiente por los resultados, porque se está jugando una clasificación, donde están todos los ojos mirando. Entonces, hay una serie de factores”, nos dice el profesor Oré.

El hecho es que por ahora Cueva debe seguir entrenando y concentrarse en resolver sus problemas para encontrar un equipo y vuelva con fuerza a la bicolor. “Yo creo que él está buscando estar en un lugar donde pueda desarrollarse bien. Es un jugador talentoso, está joven, así que yo creo que de todas maneras va a empezar a jugar y a conseguir un club donde realmente pueda hacer lo que siempre ha hecho: ser un jugador protagonista”, manifiesta el técnico Lavalle. Y, a renglón seguido, culmina: “Espero que ya se consolide en algún club y haga historia para que todos tengamos esa linda sensación, sobre todo él y su familia”.

