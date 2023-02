Guerrero se reencuentra con el gol

El 2022 fue un año complicado para Paolo Guerrero. Es cierto, se pudo recuperar de su lesión en la rodilla derecha, fue fichado por el Avaí de Brasil en la segunda mitad de la temporada y, por fin, pudo disputar cotejos oficiales. No obstante, el delantero no destacó en el campeonato brasileño, no anotó ningún gol y su club, el ‘León de la Isla’, terminó la campaña perdiendo la categoría. Se quedó sin equipo Paolo, pero después pudo encontrar un espacio en el Racing de Avellaneda.

No estuvo en las dos primeras fechas de la Liga Profesional de Argentina 2023, pero pudo debutar en la tercera jornada ante Tigre, en donde jugó al menos 3 minutos. Luego, volvió a estar presente en el duelo contra Arsenal, ingresando en el minuto 40. Y recientemente disputó su tercer encuentro con la ‘Academia’, solo que no en el campeonato local, sino en la primera ronda de la Copa Argentina. Paolo entró en el 69′ ante San Martín de Formosa y marcó su primer gol con su nuevo equipo en el 89′, estableciendo el marcador 3-1 a favor de su club. De esta manera, volvió a anotar luego de más de 18 meses . La última vez había sido el 15 de agosto de 2021 cuando encajó un tanto en la victoria de 4-2 de su entonces escuadra, el Inter de Porto Alegre, sobre Fluminense por el Brasileirão.

“Estoy muy contento por mi primer gol con esta camiseta. Con este grupo vamos a ir por más. ¡Aguante Racing!”, fue lo que escribió Guerrero en su cuenta de Instagram. Se siente cómodo es este equipo argentino. Pese a su mal 2022, en Avellaneda está recibiendo el apoyo necesario para que pueda volver a ser ese goleador que destacó en Europa y Brasil. También se ve que físicamente está retomando su nivel. “La confianza de Paolo no viene por los goles. Tiene una jerarquía increíble. Él sabe cómo está el trabajo que venimos haciendo para que logre su mejor forma”, declaró Fernando Gago, técnico de Racing.

Partidos Torneo Goles de Guerrero Minutos jugados de Guerrero Racing 2-2 Tigre Liga Profesional - 3′ Arsenal 0-3 Racing Liga Profesional - 30′ Racing 3-1 San Martín de Formosa Copa Argentina 1 21′

Ahora, ¿es viable su convocatoria a la selección para los duelos ante Alemania y Marruecos, el 25 y 28 de marzo? Paolo está demostrando que quiere volver a su nivel, que todavía puede jugar. Lo que necesita para un llamado a la bicolor es seguir sumando más minutos con la ‘Academia’ y si logra anotar más goles podría seguir captando la atención de Juan Reynoso. Antes de la convocatoria, que sería en las primeras semanas de marzo, Racing jugará al menos dos partidos: ante Lanús el 27 de febrero y ante Godoy Cruz el 6 de marzo. En ambos, Guerrero podría aprovechar. La gran pregunta es si le alcanzará.

Si vemos las otras opciones de delanteros, la ofensiva peruana no está en su mejor momento. Santiago Ormeño se lesionó en su debut con su nuevo equipo Juárez, Alex Valera solo ha marcado un gol con Universitario en tres partidos de la Liga 1 y Raúl Ruidíaz no tiene acción con los Seattle Sounders en la MSL, cuya temporada 2023 recién arranca este fin de semana, aunque la ‘Pulga’ sí ha podido jugar el Mundial de Clubes, pero sin anotar un gol. El único que anda bien es Gianluca Lapadula, que ha marcado en 3 ocasiones este año, su último tanto fue la semana pasada de visita ante Bari en la Serie B.

Bajo este panorama, si Guerrero muestra un buen rendimiento en los partidos que debe jugar con el Racing y si anota, podría tener opciones de ser llamado para los cotejos contra Alemania y Marruecos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el ‘Ajedrecista’ quiera esperar que el ‘Depredador’ esté en su mejor nivel y siga con continuidad para que recién lo convoque, lo cual sucedería después de los amistosos, posiblemente ya para las Eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, que podrían empezar en junio o en un mes posterior.

El caso Cueva

La última vez que Christian Cueva disputó un partido fue con el Al Fateh en la temporada 2022-23 de la Liga Profesional Saudí. Ocurrió en la fecha 11 del torneo el 30 de diciembre del año pasado , cuando su equipo cayó derrotado por 2-0 ante el Al Fayha. En aquella oportunidad, el volante peruano jugó 62 minutos. Fue después de ese cotejo que iniciaron los problemas. A inicios de enero, ‘Aladino’ decidió desligarse de la escuadra saudita aludiendo falta de pagos. El Al Fateh, por su lado, negó lo señalado por el jugador e indicó que no dudará en ir por la vía legal para “preservar los derechos del club”.

Ese fue el primer problema que tuvo ‘Cuevita’ este año. Luego se han sumado un par más. El TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) le dio la razón al Santos de Brasil y ordenó que Pachucha junto a Cueva le paguen al club brasileño una suma de 4.7 millones de dólares. Según comunicó el ‘Peixe’, “el TAS confirmó la decisión de la FIFA, condenando al deportista a una indemnización por rescisión unilateral, sin causa justificada, en su marcha al club mexicano a principios del 2020″.

“Cueva y sus abogados alegaron que poseía justa causa para rescindir su contrato con el Santos FC debido a las cantidades atrasadas, su separación del primer equipo y la falta de inscripción en el Campeonato Paulista. No obstante, la impugnación presentada por los ‘santistas’ probó que el atleta no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la FIFA y que no hubo exclusión de torneos por parte del club, ya que el jugador retornó de vacaciones alegando dolores musculares”, agregaron desde el cuadro alvinegro.

Posteriormente, la FIFA volvió a fallar en un caso relacionado al peruano. Y es que la entidad que rige el fútbol a nivel internacional dictaminó que Santos le desembolsé al Krasnodar de Rusia una cantidad de “2,333,333 dólares netos como remuneración pendiente más 5% de interés desde el 6 de abril de 2020 hasta la fecha del pago efectivo; además de 116,666.65 dólares como penalización”. ¿La razón? Una deuda que había entrado en disputa por la transferencia de Cueva desde el club ruso al conjunto ‘Peixe’. Al final, la FIFA falló a favor de los ‘toros’.

Este dinero que le tiene que pagar Santos al Krasdonar saldrá seguramente de lo que Pachuca y ‘Aladino’ le abonen al cuadro brasileño. Es por eso que Cueva está en la obligación de pagar para no sufrir una sanción mayor por parte de la FIFA. Él sigue entrenando por su cuenta para no perder forma, pero el problema es que no tiene equipo, precisamente por la incertidumbre de su caso; no se sabe qué podría ocurrir si ‘Aladino’ no paga los millones al combinado alvinegro. Desde Alianza Lima, hubo interés, pero están a la espera de lo que pueda pasar con la deuda del volante nacional. Mientras no arregle ese problema con Santos, todo indica que los clubes van a tener el temor de contratarlo.

Christian Cueva durante un partido con el Al Fateh. (Foto: Al Fateh)

“Está viviendo un problema que le está haciendo mucho daño porque no está compitiendo”, nos dice el entrenador Juan José Oré, quien ha dirigido a las divisiones menores de la selección nacional, entre ellas la Sub 17, que clasificó al Mundial de su categoría en 2007. “Lo perjudica a él y más adelante a la selección. Recordemos que ya se vienen las Eliminatorias y (el próximo mes) hay dos partidos amistosos importantes, donde el profesor Reynoso va a observar a los jugadores con los que contará más adelante”, añade el estratega.

Hoy la gran incógnita es si Cueva será llamado para los amistosos frente a los alemanes y marroquís. El hecho es que en las pasadas dos convocatorias Juan Reynoso siempre eligió a jugadores que estaban en un club. Y se ha opuesto a convocar a futbolistas que no estén jugando. Por ejemplo, en agosto pasado se refirió a la situación que vivía Miguel Trauco, que entonces estaba sin equipo “Más allá de que sea bueno y haya sido titular en los últimos años, sería poco congruente convocarlo hoy cuando ya tiene meses sin jugar. Veo complicada la convocatoria de Trauco, porque siempre estamos viendo el presente del jugador”, dijo el ‘Cabezón’. ¿Hará la excepción con Cueva, que es importante en la bicolor?

Recordemos que, desde junio de 2016, ‘Aladino’ siempre fue convocado teniendo un club. Y casi siempre destacó en la rojiblanca, sobre todo en la era de Ricardo Gareca. ¿Es acaso la selección el mejor lugar para que el volante nacional recupere su nivel? Podría serlo, ya que, en la bicolor, independiente de cómo le iba en sus clubes, Cueva era uno de los que más resaltaba, siendo un pilar importante dentro del equipo. Algunos se podrían preguntar si puede jugar con el cuadro inca a pesar del problema que tiene con Santos. Lo cierto es que, a la fecha, no hay prohibición de parte de la FIFA o del TAS, por lo que sí podría estar presente en los siguientes amistosos.

Eso sí, tiene que solucionar sus problemas lo más pronto posible, pues este 28 de febrero prácticamente ya cumple dos meses sin jugar. Hay clubes que están interesados en él, pero tienen temor de que puedan perjudicarse o tengan que pagar alguna multa si es que lo contratan. Al menos, si quiere vestir la camiseta de Alianza Lima, deberá resolver sus asuntos antes del 8 de marzo, fecha en que cierre el libro de pases.

