Vélez vs. Racing se enfrentan este martes 16 de septiembre, en el cruce correspondiente a los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio José Amalfitani, testigo del duelo de dos equipos argentinos en el certamen internacional. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Vélez llegó a esta instancia tras vencer a Fortaleza en los octavos de final con un marcador global de 3-1. Si bien en la ida empataron 1-1 en Brasil, el Fortín se hizo superior en la vuelta, dejando un 2-0 contundente que acerca el sueño continental para los dirigidos por Guillermo Schelotto.

En sus últimos cinco compromisos obtuvo cuatro victorias y un empate, demostrando regularidad y un juego efectivo en ambas áreas. Durante esa serie marcó nueve goles, cifra que refleja su capacidad ofensiva y la buena forma de sus delanteros.

Racing, por su parte, eliminó a Peñarol en una de las llaves más fuertes de la competencia. Con un resultado de 3-2, dejó fuera al ‘Carbonero’ porque ganó 3-1 en el Cilindro de Avellaneda, luego de caer por 1-0 en Uruguay, en los últimos minutos.

La Academia pasa por un momento de irregularidad en cuanto a resultados, pero su poder ofensivo está intacto: anotó nueve goles en sus último cinco partidos. Sin embargo, la fragilidad defensiva es evidente, ya que recibió diez tantos, un dato que pone en alerta a su cuerpo técnico y que deberá corregir para enfrentar a un rival en racha

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de octubre de 2024, por la fecha 17 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Vélez se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un tanto de Braian Romero.

El único antecedente en el plano internacional data de 1997, cuando compartieron el grupo 2 de la Copa Libertadores, con dos triunfos del Fortín: 2 a 1 en Avellaneda y 1 a 0 en Liniers.

¿A qué hora juegan Vélez vs. Racing?

El compromiso entre Vélez vs. Racing está programado para este martes 16 de septiembre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del miércoles 15.

¿En qué canales ver Vélez vs. Racing?

El partido entre Vélez vs. Racing se disputará en el Estadio José Amalfitani, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

