El choque entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 empieza a calentar motores. En Matute se vivirá un duelo cargado de historia, expectativa y presión para ambas escuadras, que llegan en momentos distintos pero con el mismo sueño: avanzar a semifinales. Mientras los íntimos buscan reencontrarse con su mejor versión internacional tras una campaña irregular en la Liga 1, los azules aterrizan en Lima con la motivación por las nubes luego de levantar la Supercopa en su país. Y en ese contexto, su técnico Gustavo Álvarez no dudó en lanzar un mensaje que rápidamente cruzó la frontera.

El estratega argentino, que ya conoce lo que es disputar instancias decisivas con equipos del sur, celebró el 3-0 sobre Colo Colo en la final, pero apenas terminó el partido dejó claro que su mente estaba en lo que viene. “Una celebración medida y breve. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y entrenar, porque tenemos que volver a ganar el jueves”, declaró a la prensa chilena, mostrando que su objetivo principal está en el torneo continental.

La advertencia no pasó desapercibida, sobre todo porque Álvarez destacó que su equipo viaja a Lima con la idea de “jugar bien y ganar”. Palabras que no solo revelan confianza en su plantel, sino también un aviso directo para Alianza, que llegará con la necesidad de levantarse tras la dura derrota sufrida ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1.

Así llega la Universidad de Chile al duelo contra Alianza Lima

Universidad de Chile no ha tenido continuidad en las últimas semanas, luego de la polémica clasificación frente a Independiente de Avellaneda, donde la CONMEBOL decidió eliminar al cuadro argentino por incidentes violentos. Por eso, el técnico valoró haber disputado el clásico local como un “ensayo general” de cara al encuentro en Matute.

Con bajas importantes como las de x, Álvarez apostó por variantes que le dieron resultado en el título obtenido. Una de ellas fue confiar en Nicolás Guerra como ‘9’, y el atacante respondió con gol, mostrando que puede ser pieza clave en el duelo internacional.

El DT también ha reforzado la idea de un equipo intenso, con un mediocampo en el que destacan Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, jugadores de jerarquía que suman experiencia para afrontar partidos de este calibre.

Alianza Lima, por su parte, llega sentido tras la dura derrota ante Deportivo Garcilaso por 3-2 en Matute. Sin embargo, Néstor Gorosito confía en que la experiencia de sus líderes marque la diferencia en un partido que será vital para la temporada blanquiazul.

Un partido con historia

Más allá de lo táctico, la historia también juega su papel. En 2010, ambos equipos se cruzaron en la Copa Libertadores y la clasificación quedó para los chilenos, en una serie que aún es recordada en Matute. Ahora, la revancha parece servida en un escenario diferente, pero con la misma pasión.

El partido de ida entre Alianza Lima y la Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre, desde las 7:30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. Será un duelo de estrategias, pero también de carácter, donde la advertencia del técnico rival ya encendió la previa y le pone aún más condimento a una llave que promete emociones fuertes.

