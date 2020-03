Bolívar vs. Tigre EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream este martes 10 de marzo en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2020. Este choque, que será transmitido vía ESPN y ESPN Play, está programado para que empiece a las 5:15 p.m. hora peruana, 6:15 p.m. en Bolivia y 7:15 p.m. para toda la Argentina.

Este año puede ser considerado malo para el fútbol boliviano, pues de sus ocho representantes iniciales en la Libertadores y la Copa Sudamericana solo sobreviven dos, Jorge Wilstermann y Bolívar, ya que los demás fueron tempranamente eliminados en las primeras de cambio. La meta del cuadro celeste es sacar los tres puntos ante Tigre.

Una victoria sobre Tigre en esta Copa Libertadores alimentaría en el equipo paceño la ilusión de avanzar a octavos de final, mientras que un empate o derrota lo dejaría muy comprometido dado que ya acumula una derrota frente a Guaraní en Paraguay. Bolívar no la tiene nada fácil, pues su llave es muy competitiva con la presencia de Palmeiras y Guaraní, y donde el ‘felino’ aparece como el rival más débil y, por lo tanto, el más accesible para los bolivianos.

Bolívar vs. Tigre: horarios en el mundo

16:15 horas - México

17:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

18:15 horas - Venezuela, Bolivia

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

22:17 horas - Reino Unido

23:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia

La ‘Academia’ celeste, habitúe de la Copa Libertadores, no consiguió armar un plantel competitivo con el estratega argentino Claudio Vivas, pese a contar con figuras relevantes del fútbol boliviano. Y llega anímicamente golpeado, pues el sábado, cayó 2-1 en el torneo doméstico frente a Always Ready. No supo preservar un marcador que era favorable desde el primer tiempo y permitió que su rival lo remontara en los últimos minutos del partido.

La zaga central es el sector más frágil de la estructura boliviarista que, en contraste, dispone de una contundente ofensiva, cuando está inspirada.

¿Dónde se verá el Bolívar vs. Tigre?

ESPN y ESPN Play se encargarán de la transmisión del encuentro. Sin embargo, para este lance no contará aún con su goleador, el argentino Marcos Riquelme, quien cumple su segundo partido de suspensión que arrastraba desde 2019. En cambio, podrá reforzar su ofensiva con el delantero argentino Jorge Pereyra, ausente ante Guaraní.

Bolívar trata además de recuperar a Juan Carlos Arce, su principal generador de fútbol, que no jugó en Paraguay por un desgarro muscular. “En el torneo internacional los partidos son muy parejos. (En Paraguay) nosotros tuvimos situaciones de gol que no pudimos concretar, hay que corregir eso para que en la próxima concretemos”, declaró Vivas a la prensa.

Tigre, por su parte, debutó en la serie con uan derrota en casa ante el poderoso Palmeiras por 2-0. El plantel de Néstor Gorosito exhibió muchas limitaciones, sobre todo en ataque, y no podrá contar ante Bolíar con Matías Pérez Acuña, expulsado contra el ‘Verdao’.

Bolívar vs. Tigre: posibles alineaciones

Bolívar: Rojas; Jusino, Quinteros, Paredes, Flores; Oviedo, Machado, Saavedra, Vaca; Vecchio y Abrego.

Tigre: Marinelli; Dening, Moiraghi, Alcoba, Rodríguez; Melivilo, Prediguer, Morales, Ortiz; Cavallaro y Dening.

