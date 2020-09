Boca Juniors vs. Libertad se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este jueves en el estadio Dr. Nicolás Leoz de Asunción (Paraguay) por la jornada 3 del Grupo H de Copa Libertadores 2020. Los dirigidos por el técnico Miguel Ángel Russo, quien no ha viajado con el resto de su plantel, necesitan de una victoria para apoderarse de la parte alta de la tabla de posiciones. Mientras que el equipo paraguayo, el líder, no piensa soltar el primer lugar. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias por la web de Depor.com.

El equipo que dirige el argentino Ramón Díaz es el primero del Grupo H con 6 puntos, seguido por los ‘xeneizes’ con 4, el Caracas venezolano con 1, y el Independiente Medellín, sin enteros.

Boca Juniors vs. Libertad: horarios y canales

Perú: 19:00 / Fox Sports y ESPN 2

19:00 / Fox Sports y ESPN 2 México: 19:00

19:00 Chile: 21:00 / Fox Sports y ESPN 2

21:00 / Fox Sports y ESPN 2 Argentina: 21:00 / Fox Sports y ESPN 2

21:00 / Fox Sports y ESPN 2 Colombia: 19:00 / Fox Sports y ESPN

19:00 / Fox Sports y ESPN Ecuador: 19:00 / Fox Sports y ESPN

19:00 / Fox Sports y ESPN Paraguay: 20:00 / ESPN

20:00 / ESPN Bolivia: 20:00 / ESPN

Los de Díaz miran el duelo como el primero asalto de cara a pasar a octavos y seguir en el máximo torneo sudamericano.

No obstante, este lunes el Gumarelo expresó su “indignación” por lo que consideró un “trato diferenciado y de favor” hacía Boca Juniors por parte de la Conmebol, a la que el equipo asunceno acusó de ignorar “sus propios protocolos sanitarios”.

Al margen de esa polémica, el bloque prosiguió sus entrenamientos ante ese choque y ante el que tendrá el domingo contra Cerro Porteño, líder del Apertura paraguayo y tres puntos por delante del Gumarelo.

Un apretado calendario para un Libertad que ha ido asentando su esquema de juego tras los meses de parón a causa de la pandemia.

Se espera que Díaz convoque el jueves al equipo de gala, con Sebastián Ferreira, el máximo goleador del Apertura, en dupla con el atacante Antonio Bareiro.

La otra cara de la moneda es el Xeneize, que la semana pasada comenzó a incorporar a sus entrenamientos a los jugadores afectados por el brote de contagios de finales de agosto, y cuyos nombres no fueron mencionados.

El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo no viajaría a Asunción al estar en situación de riesgo, estando además ya descartados Julio Buffarini y Wanchope Ábila.

Boca Juniors vs. Libertad: posibles alineaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdo, Lisandro López y Eduardo Salvio; Iván Marcone, Frank Fabra, Jorman Campuzano y Guillermo Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Libertad: Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris y Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía y Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez y Sebastián Ferreira.





