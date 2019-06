¡Tras la sorpresa de Haití! Así van quedando los cruces de cuartos de final de la Copa Oro 2019

Este lunes culminó el Grupo B de la Copa de Oro 2019 y con ello se aclaró aún más el panorama en relación a las llaves de los cuartos de final del torneo, con México, Canadá, Estados Unidos, Panamá , Costa Rica y Haití en la siguiente fase.

La selección de México terminó como líder del Grupo A con puntaje perfecto luego de su victoria sobre Martinica (3-2) en el estadio Bank of America de la ciudad de Charlotte.

Los mexicanos enfrentarán ahora al segundo del Grupo B, que sorpresivamente será Costa Rica, que cayó ante Haití en el estadio Red Bull Arena de New Jersey, este lunes. Los caribeños ganaron su grupo, algo histórico, y evitarán a los 'aztecas'.

Así, Canadá, que aplastó a Cuba por 7-0 se medirá ante el ganador del Grupo C; es decir, el combinado de Haití, que va en busca de seguir dando la hora en el certamen.

El grupo C está más peleado. Jamaica, con 4 puntos, buscará asegurar su boleto ante la sorpresiva Curazao, que tiene 3, mientras que El Salvador, con 4 unidades, luchará por sus opciones contra una Honduras que no ha sumado y está eliminada. Estos partidos se jugarán el martes en el Banc of California Stadium de Los Angeles, a las 7:00 p.m. y 9:30 p.m. (hora peruana), respectivamente.

En tanto, el grupo D ya conoce a sus clasificados a cuartos, aunque falta definir su ubicación final en la tabla. Estados Unidos y Panamá tienen 6 unidades, contra los 0 puntos de Guyana y Trinidad y Tobago.

El miércoles, estadounidenses y panameños jugarán por el liderato del grupo D en el estadio Children's Mercy Park, de Kansas City, desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

Así se forman los cruces de los cuartos de final de la Copa de Oro:

- México (1° grupo A) vs. Costa Rica (2° grupo B): partido se jugará el próximo sábado 29 de junio desde las 9:00 p.m. (hora peruana).



- Haití (1° grupo B) vs. Canadá (2° grupo A): encuentro se desarrollará el próximo sábado 29 de junio desde las 6:00 p.m. (hora peruana).



- Jamaica/El Salvador/Curazao (1° grupo C) vs. Estados Unidos/Panamá (2° grupo D): partido se jugará el próximo domingo 30 de junio desde las 4:30 p.m. (hora peruana).



- Estados Unidos/Panamá (1° grupo D) vs. Jamaica/El Salvador/Curazao (2° grupo C): duelo se jugará el próximo domingo 30 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Los cotejos serán transmitidos por Azteca TV, Telemundo y Sky HD para México y parte de Centroamérica. En Brasil y Alemania por DAZN. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y Fox Sports. En Reino Unido por FreeSports TV. Streaming vía Bet365 y CONCACAF GO.

