En el Estadio La Bombonera, Boca vs. Sportivo Trinidense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana, este martes 9 de abril. El compromiso, que será trascendental para ambas escuadras en su lucha por el camino hacia el título, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora argentina y paraguaya). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y DSports (DIRECTV) para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Con la recuperación del delantero Edinson Cavani y el portero Sergio Romero de sus lesiones, el popular conjunto argentino enfrentará este martes a la escuadra paraguaya Sportivo Trinidense en un enfrentamiento inédito en torneos internacionales, en un momento clave para el ‘Xeneize’.

Los dirigidos por Diego Martínez, que igualaron en su primer partido como visitantes en Bolivia, en la zona D de la Sudamericana contra el Nacional Potosí (0-0), están buscando esta semana alcanzar la victoria en el torneo continental y están compitiendo activamente por la Copa de la Liga local Profesional.

Después de obtener una victoria en Rosario contra Newell’s (1-3), los auriazules están en control de su destino para avanzar a los ‘playoffs’ del torneo, ya que les queda no solo enfrentarse al líder, Godoy Cruz, sino también completar los minutos restantes del partido contra Estudiantes, que fue aplazado el 17 de marzo debido al desvanecimiento del chileno Javier Altamirano.

En la vereda del frente, el Sportivo Trinidense, situado en el último lugar del Grupo D después de sufrir una derrota en casa frente al Fortaleza brasileño (0-2), se trasladó este domingo a Buenos Aires luego de perder en su estadio ante el Cerro Porteño en la duodécima fecha de la Primera División paraguaya, donde ocupa la posición penúltima.

Conocido como el Triki’, el Sportivo es un modesto equipo barrial que hace su primera incursión a nivel internacional al participar en la Sudamericana después de ser eliminado en la tercera ronda de la fase clasificatoria de la Libertadores por el Colo Colo chileno. Ahora, busca sorprender al enfrentarse a un equipo que ha ganado seis veces la Libertadores y dos veces la Sudamericana. Un gran reto.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sportivo Trinidense?

El partido de Boca vs. Sportivo Trinidense por Copa Sudamericana se jugará en la Bombonera, este martes 9 de abril. El compromiso dará inicio a partir de las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, comenzará desde las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs. Sportivo Trinidense?

La transmisión del compromiso Boca vs. Sportivo Trinidense estará disponible en los canales de ESPN, STAR Plus, DSports (DIRECTV) y DGO en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del duelo.

