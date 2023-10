¡Imperdible! En el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Paraguay, Liga de Quito vs. Fortaleza se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la gran final de la Copa Sudamericana. El compromiso, que será trascendental para el cuadro de Paolo Guerrero y la el conjunto brasileño, por hacerse dueños del prestigioso certamen continental, empezará desde las 9:15 de la mañana (hora ecuatoriana y peruana), este sábado 28 de octubre, y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DIRECTV, ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte.

Los últimos 90 minutos de la Copa Sudamericana darán a conocer este sábado en la ciudad de Punta del Este al nuevo campeón en una final que pondrá cara a cara al ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito y al brasileño Fortaleza. Será el turno de Yago Pikachu, de Alexander Domínguez, de Juan Marín Lucero, de Paolo Guerrero y de muchos otros. Todos saltarán al campo con una sola idea: llevarse el título a casa.

Más de 10.000 seguidores que ya pasean por la zona acompañados de banderas y camisetas de sus equipos estarán allí para alentarlos en un partido muy especial para ecuatorianos y brasileños. Campeón en 2009 de la Sudamericana, Liga de Quito intentará quedarse nuevamente con un trofeo que levantó de la mano del entrenador Jorge Fossati y con Claudio Bieler y Edison Méndez como figuras.

Del otro lado, el Fortaleza buscará su primer título internacional en la primera final de este tipo que jugará y a la que accedió tras dejar por el camino al paraguayo Libertad y a los brasileños América Mineiro y Corinthians. Impulsado por los goles del argentino Lucero, el once dirigido por Juan Pablo Vojvoda buscará adueñarse del balón para hacerle daño a un rival que tiene en Facundo Rodríguez a uno de los mejores centrales de la competición.

El goleador liderará el ataque de los brasileños y será asistido desde atrás por Yago Pikachu, por el también argentino Tomás Pochettino y por Guilherme. Mientras tanto, es probable que Joao Ricardo, Tinga, Emanuel Brítez, Bruno Pacheco, e Welison y Caio completen el once del Fortaleza. Por su parte, el mundialista Alexander Domínguez liderará desde la portería a un Liga de Quito que tendrá en el ataque al histórico Paolo Guerrero.

A sus 39 años, el peruano llegó al cuadro ecuatoriano y rápidamente se convirtió en figura de un torneo en el que marcó tres tantos en los seis partidos que disputó. Ganador en dos ocasiones de la Bundesliga alemana y campeón de un Mundial de Clubes en el que fue figura tras marcar el gol que le dio el título a su equipo, el peruano buscará levantar otra copa.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Fortaleza?

El enfrentamiento entre Liga de Quito vs. Fortaleza por la final de la Copa Sudamericana comenzará a las 3:00 de la tarde del sábado 28 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela y Bolivia será una hora más (4:00 p.m.). En tanto, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay será a las 5:00 p.m. Mientras que en México, es dos horas menos (2:00 p.m.).

¿En qué canales TV ver Liga de Quito vs. Fortaleza?

DIRECTV, DSports, DTV GO, ESPN y STAR Plus serán las señales principales de transmisión para las personas que se encuentran en Sudamérica. Países como Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela tendrán la oportunidad de vibrar con esta gran final. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata

Liga de Quito vs. Fortaleza: probables alineaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Daykol Romero, Bryan Ramírez, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñonez; Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi; Renato Ibarra, Jhojan Julio, José Angulo; y Paolo Guerrero.

