La gran final de la Copa Sudamericana 2023, entre Liga de Quito y Fortaleza, se está viviendo de forma intensa, tanto en las gradas como en la cancha. Es un partido caliente, donde los jugadores no dejan de entregar todo de sí en cada jugada. En ese sentido, pasando la media hora de juego, Paolo Guerrero tuvo un choque con Emanuel Britez, y el árbitro terminó mostrándole la tarjeta amarilla al delantero peruano, algo que le causó mucha molestia y comenzó a reclamar de forma eufórica.

Se disputaba el minuto 35 de juego, cuando el goleador peruano y el defensor argentino saltaron para tratar de ganar un balón; sin embargo, Guerrero levantó mucho el codo y terminó impactando en el rival. El árbitro no dudó en amonestarlo. Paolo se mostró sorprendido y comenzó a decir en varias ocasiones que no había sido falta y que no debió ser amonestado.

Cabe destacar que, durante la primera mitad, dos jugadores de Fortaleza fueron amonestados (Caio Alexandre y Guilherme); mientras que en LDU solo fue amonestado el peruano. Sin duda, es un partido decisivo y los dos equipos están disputando cada balón como si fuese el último. Nos espera una segunda mitad repleta de emociones.

Liga de Quito vs. Fortaleza: lo que se les viene

Luego de este partido en Punta del Este, Liga de Quito volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador por la octava jornada de la Segunda Etapa de la Liga Pro 2023. Dicho compromiso está programado para el miércoles 1 de noviembre desde las 7:00 p.m., se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de streaming de Star Plus.

El conjunto de la capital ecuatoriana está entre los primeros puestos de la tabla de posiciones con 18 puntos, por lo que necesita sumar de a tres en casa para acercarse a Independiente del Valle, líder con 20 unidades. Recordemos que la última vez que los de Luis Zubeldía enfrentaron al ‘Camaratta’ fue por la jornada 8 de la Primera Etapa, con triunfo para los quiteños por 0-4, con goles de Alexander Alvarado, José Angulo, José Quintero y Jhojan Julio.

Fortaleza, por su parte, también volverá a jugar la próxima semana cuando visite a Atlético Mineiro por la trigésima primera jornada del Brasileirao 2023. Este encuentro está pactado para el miércoles 1 de noviembre desde las 7:30 p.m., se disputará en el estadio Presidente Elías Kalil y contará con la transmisión exclusiva de ESPN o en su versión de streaming por Star Plus. El duelo más reciente entre estos dos equipos se dio por la fecha 12, con victoria para el ‘Tricolor’ con goles de Tomás Pochettino y Tinga; Alan Kardec descontó para el ‘Galo’.





