La crisis que se generó en Avellaneda tras los violentos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, continúa sumando capítulos. Conmebol ya recibió los descargos de ambas instituciones y ahora deberá resolver una situación que podría marcar el futuro inmediato de la competencia. En este marco, la dirigencia del “Rojo” decidió pronunciarse públicamente para deslindar responsabilidades y remarcar que la suspensión y cancelación del encuentro no fue causada por ellos.

El presidente Néstor Grindetti brindó una conferencia de prensa en la que detalló el descargo formal que Independiente presentó ante la Conmebol. El dirigente aseguró que el club cumplió con todas las exigencias de seguridad impuestas por el organismo y que, pese a ello, los hechos se desataron de manera violenta por parte de la barra visitante.

“Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante. Todo comenzó antes del inicio del partido y se terminó suspendiendo por el equipo visitante”, comenzó diciendo.

Un fanático de la Universidad de Chile se prepara para lanzar una piedra durante el partido entre Independiente y la U de Chile, en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, Argentina, el 20 de agosto de 2025. (Foto de Alejandro PAGNI / AFP)

Acto seguido, remarcó que la dirigencia envió pruebas al organismo sudamericano: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”. El titular de la institución explicó que el duelo había sido calificado de alto riesgo por las autoridades de seguridad, debido a antecedentes recientes.

Según la versión del “Rojo”, los hinchas de Universidad de Chile provocaron los disturbios desde su llegada a Avellaneda. El comunicado asegura que destruyeron cámaras de seguridad y atacaron a la policía, lo que derivó en un clima incontrolable. “Desde el comienzo buscaron distorsionar la realidad. Todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad”, sostuvo el dirigente, quien además presentó un video institucional con imágenes que respaldarían su postura.

Sin embargo, Grindetti no evitó referirse a un grupo de hinchas locales que también intentó ingresar al sector visitante. Los calificó de “delincuentes” y adelantó que el club tomará medidas inmediatas. “Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución. Vamos a trabajar para que los responsables no vuelvan a manchar el nombre del club”, expresó.

En cuanto a lo deportivo, Independiente queda a la espera de la resolución de la Conmebol, que deberá definir si alguno de los clubes pierde la serie, si ambos quedan eliminados o si solo se aplican sanciones económicas y deportivas. El ganador de esta llave deberá enfrentar a Alianza Lima en cuartos de final, por lo que el tiempo apremia.

Antes de concluir, Grindetti lanzó un mensaje político y social para reforzar la defensa del club: “Condenamos la violencia en todas sus formas. Queremos que quede en claro que Independiente no es responsable de lo ocurrido. Nosotros confiamos en que la justicia actúe con equilibrio”.

La dirigencia de Avellaneda sostiene su postura y espera que el organismo continental falle a su favor. El panorama sigue abierto y, mientras la incertidumbre crece, el que más espera por conocer una resolución es el cuadro ‘blanquiazul’ que ya se prepara para lo que podría ser su próximo partido en Matute el 18 de septiembre, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

