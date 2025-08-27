En su mejor momento. Oliver Sonne marcó su primer gol con el Burnley de Inglaterra, luego de darle el triunfo y la clasificación a su equipo en la EFL Cup, y luego de enfrentar este sábado al Manchester United en Old Trafford, por la fecha 3 de la Premier League, viajará al Perú para unirse a una nueva convocatoria de la Selección Peruana de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. De hecho, a diferencia de otras ocasiones, el ‘Vikingo’ llega con grandes chances de ser titular debido a su buen presente.

En la jornada de Eliminatorias de junio, cuando igualamos sin goles ante Colombia y Ecuador, Sonne disputó 13′ y 33′ en ambos compromisos, respectivamente. De hecho, no arrancó en ninguno de ellos y entró para reemplazar primero a Andy Polo, como extremo por derecha, y luego a Luis Advíncula como lateral por esa misma banda.

Luego de eso, el ‘Vikingo’ disputó dos de los cuatro amistosos que jugó Burnley como parte de su preparación para su debut en la Premier League: fue titular ante Shrewsbury de Inglaterra y Lazio de Italia, ocupando la posición de carrilero por la derecha, generando una variante más para Óscar Ibáñez, entrenador de la Selección Peruana, por su polifuncionalidad.

Gol de Oliver Sonne con el Burnley por la EFL Cup | Video: PG

Oliver Sonne disputó los dos primeros partidos de la Premier League, de titular ante Tottenham e ingresando ante Sunderland, y luego arrancó ante Derby County el último martes, marcando su primer gol con los ‘Clarets’. De hecho, rendimiento y números que lo ponen como una firme opción para ser titular ante Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Los registros del ‘Vikingo’, en este momento, son superiores al de Luis Advíncula, el otro lateral derecho convocado por Óscar Ibáñez. En el caso de ‘Bolt’, luego de jugar los tres partidos del Mundial de Clubes con Boca Juniors, luego disputó cuatro partidos con el ‘Xeneize’ y solo jugó tres minutos en los últimos tres compromisos por la Liga Profesional Argentina.

Matías Lazo, de FBC Melgar, también fue convocado en la anterior fecha doble -ante Colombia y Ecuador-, pero se quedó en la banca de suplentes en ambos partidos y todavía no debuta con la Selección Peruana. En el papel es la tercera opción por la banda derecha y viene de disputar los últimos 12 partidos con el ‘Dominó’ en la Liga 1.

La última palabra la tendrá Óscar Ibáñez, quien también tendrá que discutir el puesto de lateral izquierdo entre Miguel Trauco, Marcos López y César Inga, además de los dos zagueros centrales donde las opciones son Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Luis Abram. Sonne, por la banda derecha, va ganando terreno para estar presente desde el arranque ante la ‘Celeste’ y la ‘Albirroja’.

Lista de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias. (Foto: FPF)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR