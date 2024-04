Si bien en junio del año pasado extendió su contrato por una temporada más, es innegable que Luka Modrić ahora ocupa un rol secundario en el Real Madrid. Aunque conserva la calidad de siempre y sus ingresos suelen ser un respiro en el mediocampo ‘blanco’, lo cierto es que el croata hace mucho tiempo dejó de ser el eje del juego dentro del sistema de Carlo Ancelotti. Así pues, una nueva renovación parece lejana por más que el italiano se quedará un año más en el cuadro español.

En ese sentido, según la información consignada por el diario As, desde la Superliga de Turquía sueñan con contar con el ganador del Balón de Oro en el 2018. El Eyüpspor, dirigido por el exfutbolista del Atlético de Madrid y Barcelona, Arda Turán, aseguró su ascenso a la máxima categoría del fútbol turco para la temporada entrante y busca seducir a Luka para que se una a su proyecto deportivo.

Evidentemente no sería una negociación sencilla, no para sacarlo del Real Madrid –en junio ya no habría un contrato de por medio–, sino para convencerlo de jugar en un país desconocido para él y mostrarle un plan interesante desde el aspecto futbolístico. Por trayectoria y todo lo que ganó a lo largo de su carrera, el combinado dirigido por Arda tendría que realizar otros fichajes que le inviten a soñar con la lucha por el título.

De momento, el presidente del Eyüpspor, Murat Özkaya, declaró recientemente que el tema de la edad no es un impedimento y que no le importa que Modrić tenga “37, 38 o 40 años”. Por ahora el volante está enfocado en los retos inmediatos que tiene con el Real Madrid, que está peleando por meterse a una nueva semifinal de Champions League y sostener su ventaja en el liderato de LaLiga, con el Barcelona al acecho ante cualquier tropiezo.

En febrero de este año, después del gol de Luka que le dio el triunfo a los ‘merengues’ sobre el Sevilla, Ancelotti dijo lo siguiente: “Hemos celebrado con Luka, ha marcado un gran gol, nos ha permitido tener tres puntos más en la tabla, ha aportado mucho cuando ha entrado porque tenía frescura. Él muestra que es muy complicado dejarle en el banquillo, no sólo por el gol de hoy, por cómo entrena todos los días y el ejemplo que es”, afirmó.

En esa misma línea, ‘Carletto’ no quiso aventurarse en hablar de su renovación sin antes escuchar los deseos del croata. “Creo que está en manos de Luka lo que quiere hacer y sólo tenemos que esperar su decisión. Por el respeto que le tengo no le puedo dar un consejo. Es muy inteligente, serio y profesional y sabe perfectamente lo que tiene que hacer”, agregó. Por ahora, todo es una incógnita, la misma que se resolverá a poco del final de temporada.

