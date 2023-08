En el Estadio Morumbi, San Lorenzo vs. Sao Paulo chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023, este jueves 10 de agosto. El compromiso, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y DIRECTV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Sao Paulo tendrá a su disposición a todos sus titulares para tratar de remontar el gol de desventaja que tiene ante su rival, que viaja a Brasil con planes de defender la renta que logró la semana pasada en territorio argentino. El defensa Robert Arboleda y el centrocampista Gabriel Neves, habituales titulares y recuperados de lesiones, serán los principales refuerzos.

El técnico Dorival Júnior ha reconocido que existe preocupación por la falta de gol en los últimos partidos, como en la derrota por 0-2 ante el Atlético Mineiro el fin de semana pasado. El DT señaló que, si bien pueden generar jugadas de gol, están fallando en concretar en las anotaciones, por lo que es una falencia que deben corregir.

El San Lorenzo, dirigido por Rubén Darío Insúa, tendrá prácticamente la misma nómina que se impuso en el partido de ida y en la que aparecen el defensa colombiano Rafael Pérez y los paraguayos Iván Leguizamón y Adam Bareiro. Insúa declaró a periodistas antes de viajar que planteará una forma de juego diferente a la pugna anterior.

Para esta disputa, el estratega dio a entender que realizaría “algunas variantes”. En el entrenamiento del martes en Buenos Aires, el experimentado centrocampista colombiano Carlos Sánchez ocupó el lugar de Gonzalo Maroni, pero Insúa no confirmó su titularidad. Finalmente, el rival del ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de Liga de Quito y Ñublense.

San Lorenzo vs. Sao Paulo: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

San Lorenzo vs. Sao Paulo: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre San Lorenzo vs. Sao Paulo a través de ESPN, STAR Plus, DIRECTV, DTVGO, DSports y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Sudamericana.

San Lorenzo vs. Sao Paulo: ¿dónde se jugará el partido?

EFE.





