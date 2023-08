La relación entre Kylian Mbappé y el París Saint Germain es irreconciliable. Los ‘dardos’ silenciosos que se han lanzado a lo largo de los últimos meses no han hecho más que agrietar aún más el vínculo entre el jugador y el club, lo cual invita a creer que solo es cuestión de tiempo para que tome sus maletas y se marche de Francia. Este sábado será el estreno de los parisinos en la Ligue 1 ante el Lorient y esa sería la última coartada de la directiva para persuadirlo, utilizando a los hinchas como señal de incomodidad.

Según informa As, si bien Nasser Al-Khelaïfi y su entorno más cercano han dejado en claro que esperan que Mbappé decida extender su contrato que finaliza en junio del próximo año, el mensaje más fuerte aún está por llegar y podría darse este fin de semana en el Parque de los Príncipes. Y es que los altos mandos del PSG esperan que los ultras se manifiesten en contra del delantero durante el partido, como señal de protesta por su rebeldía.

La estrategia es simple: que ‘Kiki’ sienta el desprecio de los fanáticos más radicales del club y cambie de parecer, algo que ya sucedió en el 2021. Por aquel entonces se hablaba mucho de su deseo de fichar por el Real Madrid, lo cual derivó en un rotundo rechazo en varios partidos que, finalmente, supuso su permanencia con la renovación que ya todos conocemos.

Asimismo, algo similar vivió Neymar en el 2019 cuando quiso regresar al FC Barcelona. El Parque de los Príncipes alzó su voz en contra del brasileño y este no tuvo más remedio que quedarse. Como una relación de amor y odio, meses después terminó siendo ovacionado por los mismos hinchas que lo insultaron durante varias jornadas de la Ligue 1.

“Si el estadio se manifiesta en su contra, Qatar podría esgrimir que ni los aficionados le quieren en París. La voluntad del exjugador del Monaco no ha cambiado, aunque un recibimiento caldeado, con los ultras pidiendo su salida y con un Parque de los Príncipes que ya no le adora, podría encontrar una reacción posterior tanto en él como en su entorno”, sostiene el citado medio español.

Veremos en qué termina esto, pues a Nasser Al-Khelaïfi ya no le queda mucho tiempo para definir el futuro de Mbappé y esclarecer un asunto que se está alargando más de la cuenta. En la sesión fotográfica oficial de esta semana para la Ligue 1, previo al inicio oficial de la temporada, el atacante no fue convocados y esa parece ser una declaración de intenciones.

Luis Enrique también está cansado de todo lo que está pasando, ya que por este conflicto no puede proyectar su trabajo a mediano plazo. Lo más seguro es que, aunque no lo manifieste públicamente, no desee contar con un jugador como Kylian. Lo mismo pasará con otros jugadores, según RMC Sport: Neymar, Marco Verratti, Juan Bernat, Renato Sanches y Hugo Ekitike no cuentan para el entrenador español.

¿Cuándo será el debut del PSG en la Ligue 1?

Después de una serie de partidos amistosos en Asia, donde Kylian Mbappé no fue tomado en cuenta –ni siquiera viajó con el plantel–, el PSG debutará oficialmente esta temporada frente al Lorient, en el duelo válido por la primera jornada de la Ligue 1. Dicho encuentro está programado para este sábado 12 de agosto desde las 2:00 p.m., se disputará en el Parque de los Príncipes y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica.





