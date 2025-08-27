Alianza Lima sigue a la espera de conocer su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con Independiente y Universidad de Chile también esperando el desenlace de su futuro en la competencia internacional. En la Conmebol dieron plazo hasta hoy, miércoles 27 de agosto, para presentar documentos, evidencias fotográficas y videos de lo sucedido, aunque una versión de que el partido podría reanudarse entró con fuerza en las últimas horas.

En Al Ángulo, Diego Rebagliati reveló una información que podría cambiar el futuro de esta llave. “Me dijeron que en Asunción estaba corriendo el rumor bastante fuerte: la parte deportiva de Independiente y ‘U’ de Chile querían que se solucione en la cancha. Entonces, es probable que los hagan jugar en Paraguay a puertas cerradas y lo que vendría sería muy duro en lo económico y en el tema de estadios, de jugar sin público. Finalmente, los 43 minutos que faltan lo completarían para que se resuelva en la cancha quién es el rival de Alianza”, señaló.

De hecho, tras el 1-0 en la ida a favor de la U. de Chile en casa, el partido se suspendió en los primeros minutos del segundo tiempo, con el 1-1 en el marcador en el Estadio Libertadores de América en Argentina. De momento, y si se vuelve a jugar, la ventaja en el marcador global es para el cuadro chileno.

La CONMEBOL determinará al clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Cabe recordar que, luego de que los clubes involucrados hayan presentado sus descargos -el plazo vence hoy- la Conmebol tiene como fecha límite el próximo miércoles 3 de septiembre para dar su dictamen con un comunicado a través de sus medios oficiales, que luego será remitido a Independiente y U. de Chile.

Por lo pronto, el máximo ente sudamericano ya programó las fechas de los eventuales cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde ya sea el cuadro argentino o el chileno el clasificado, su primer partido lo jugarán de visita en el Estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Lima, el jueves 18 de setiembre, y siete días después definirán en casa el pase a semifinales.

El ganador de la llave entre Alianza Lima y U. de Chile/Independiente irá con el vencedor del cruce entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil. Por el otro lado del cuadro, se medirán Bolívar de Bolivia vs. Atlético Mineiro de Brasil con el ganador del enfrentamiento entre Independiente del Valle de Ecuador con Once Caldas de Colombia.

Programación de cuartos de final de Copa Sudamericana con las fechas de los partidos de Alianza Lima, a la espera de confirmar rival. (Imagen: Conmebol)





