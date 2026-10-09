El FC Barcelona vuelve al Spotify Camp Nou este sábado 10 de octubre con el desafío de imponer su fútbol ante un Getafe que suele convertir cada duelo en una batalla de intensidad, presión y disputa por los espacios. El conjunto azulgrana buscará hacer valer su condición de local en la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27, mientras que el equipo madrileño intentará resistir el empuje culé y aprovechar sus oportunidades para dar la sorpresa en Barcelona. El partido comenzará a las 18:30 horas de Madrid y la transmisión oficial en directo online en España estará disponible a través de DAZN, siempre que tengas una suscripción que incluya el encuentro.

¿Dónde ver DAZN LaLiga EN DIRECTO, FC Barcelona — Getafe por LaLiga 2026-27?

En España, el partido entre FC Barcelona y Getafe se podrá seguir en directo por DAZN LaLiga, con acceso a través de DAZN y de los operadores de televisión que incluyan el canal en sus paquetes contratados. Los diales de referencia son el 55 de Movistar Plus+ y el 113 de Orange TV. También existen los canales DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, sujetos a la disponibilidad correspondiente en cada plataforma.

En TV

DAZN LaLiga: dial 55 de Movistar Plus+ y dial 113 de Orange TV.

dial 55 de Movistar Plus+ y dial 113 de Orange TV. DAZN LaLiga 2: dial 58 de Movistar Plus+ y dial 114 de Orange TV.

dial 58 de Movistar Plus+ y dial 114 de Orange TV. LaLiga TV Bar: dial 300 de Movistar Plus+, para establecimientos de hostelería con el servicio correspondiente.

La disponibilidad del partido depende de la programación y del paquete contratado por el usuario.

Por streaming

DAZN España: transmisión oficial en directo online mediante una suscripción compatible con LaLiga.

transmisión oficial en directo online mediante una suscripción compatible con LaLiga. Movistar Plus+: acceso para clientes con un paquete que incluya DAZN LaLiga.

acceso para clientes con un paquete que incluya DAZN LaLiga. Orange TV: disponible para clientes con una tarifa que incorpore el canal correspondiente.

Pasos para ver en DAZN LaLiga

Para ver el FC Barcelona vs. Getafe por internet, sigue estos pasos:

Entra en la web oficial de DAZN España o abre su aplicación. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba que tu suscripción incluya LaLiga. Busca el partido FC Barcelona vs. Getafe en la sección de fútbol. Selecciona la retransmisión cuando esté disponible. Disfruta del encuentro desde tu móvil, tablet, ordenador, Smart TV o dispositivo compatible.

¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?

DAZN dispone de diferentes modalidades de pago en España. Según las tarifas indicadas para esta guía, estas son las opciones de contratación:

Pago mensual sin permanencia: 29,99 € al mes.

29,99 € al mes. Pago anual fraccionado en 12 meses: 19,99 € al mes, con compromiso de 12 meses.

19,99 € al mes, con compromiso de 12 meses. Pago único anual: 219,99 € por año.

Además, DAZN puede ofrecer promociones temporales que reducen la cuota del plan anual fraccionado a entre 9,99 € y 14,99 € al mes, según la temporada y las condiciones de contratación.

Antes de contratar, comprueba que el plan elegido incluya los partidos de LaLiga EA Sports y revisa la duración de la promoción, la permanencia y las condiciones de renovación.

Puedes consultar las condiciones en la página oficial de DAZN España.

¿En qué dispositivos se puede ver DAZN LaLiga?

La retransmisión online del FC Barcelona vs. Getafe puede verse desde diferentes dispositivos compatibles con DAZN. La disponibilidad depende del modelo, el sistema operativo y la versión de la aplicación.

Móviles y tablets

iPhone

iPad

Android

Amazon Fire Tablet

Navegadores en ordenador

Windows

macOS

Chromebook

Smart TV y dispositivos de streaming

Samsung Tizen

LG webOS

Sony / Google TV / Android TV

Hisense

Panasonic

Apple TV

Amazon Fire TV / Fire TV Stick

Google Chromecast

Consolas

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Xbox Series X

Xbox Series S

Para evitar problemas durante el partido, comprueba la compatibilidad de tu dispositivo, actualiza la aplicación e inicia sesión antes del comienzo de la retransmisión.

Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona — Getafe en vivo por LaLiga 2026-27

Estos son los datos principales del encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato español:

Partido: FC Barcelona vs. Getafe CF.

FC Barcelona vs. Getafe CF. Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Hora: 18:30 en Madrid y 17:30 en las Islas Canarias.

18:30 en Madrid y 17:30 en las Islas Canarias. Competición: jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27.

jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Estadio: Spotify Camp Nou.

Spotify Camp Nou. Ciudad: Barcelona, España.

Barcelona, España. Canal de televisión: DAZN LaLiga, según la disponibilidad del operador.

DAZN LaLiga, según la disponibilidad del operador. Streaming oficial en España: DAZN España, con una suscripción compatible.