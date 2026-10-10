Este sábado 10 de octubre, Barcelona recibió al Getafe por la Jornada 8 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. El emocionante encuentro comenzó a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión EN VIVO estuvo a cargo de Sky Sports.

En siete compromisos en LaLiga, Barcelona anotó 31 goles y solo recibió siete tantos. Cifras que reflejan el poderío ofensivo del conjunto azulgrana. Raphinha es el goleador del equipo y del campeonato con 12 tantos. Mientras que Lamine Yamal tiene 7 goles.

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Barcelona vs. Getafe por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. En qué canal ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Barcelona vs. Getafe por la Fecha 8 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Getafe en vivo por LaLiga

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Partido: Barcelona vs. Getafe

Barcelona vs. Getafe Horario: 10:30 horas CDMX

10:30 horas CDMX Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Spotify Camp Nou (Barcelona)