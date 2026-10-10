El líder invicto de LaLiga, el FC Barcelona, retoma la competición tras el parón internacional. Los azulgranas recibirán al Getafe este sábado 10 de octubre por la octava jornada en el Spotify Camp Nou. La escuadra dirigida por Hansi Flick llega con un paso arrollador tras vencer 3-1 al Sevilla, manteniendo un registro perfecto de victorias en el torneo. Sus estadísticas reflejan un dominio absoluto: 31 goles a favor y apenas siete en contra, impulsados principalmente por la contundencia de Raphinha (12 tantos) y Lamine Yamal (7).

La principal incógnita para este encuentro es la presencia desde el arranque de ambos atacantes. Tras el desgaste acumulado con sus respectivas selecciones, el estratega alemán podría optar por rotar a su dupla estelar para dosificar cargas físicas. No obstante, el Barcelona ha evidenciado que cuenta con suficientes variantes ofensivas y que todo el plantel comprende a la perfección la filosofía de juego de Flick, por lo que el nivel competitivo del equipo no debería verse mermado.

¿En qué ver Barcelona vs. Getafe en México?

Si te encuentras en México, el partido entre Barcelona y Getafe empezará a las 10:30 a. m. (CDMX) y será transmitido EN VIVO por izzi, Sky+ y Sky Sports.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. En qué canal ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿En qué canal Barcelona vs. Getafe en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos, te presentamos los horarios para que puedas ver el partido Barcelona y Getafe.

12:30 p. m. (ET) – Hora del Este (Miami, Nueva York)

11:30 a. m. (CT) – Hora del Centro (Chicago, Dallas, Houston)

10:30 a. m. (MT) – Hora de la Montaña (Denver, Phoenix)

9:30 a. m. (PT) – Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas)

La transmisión de este emocionante partido estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP.

¿Dónde ver Barcelona vs. Getafe en España?

La transmisión del partido entre Barcelona y Getafe estará a cargo de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

¿En qué canal transmite Barcelona vs. Getafe?

En Sudamérica, el partido entre Barcelona y Getafe por la jornada 8 de LaLiga será transmitido EN VIVO en el Plan Premium de Disney Plus y ESPN. En Estados Unidos, el compromiso se podrá ver por ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN APP.

Argentina: ESPN y Disney Plus Premium

Bolivia: ESPN y Disney Plus Premium

Chile: ESPN y Disney Plus Premium

Colombia: ESPN y Disney Plus Premium

Ecuador: ESPN y Disney Plus Premium

Paraguay: ESPN y Disney Plus Premium

Perú: ESPN y Disney Plus Premium

Uruguay: ESPN y Disney Plus Premium

Venezuela: ESPN y Disney Plus Premium

Brasil: CazéTV

Costa Rica: ViX y Sky Sports

República Dominicana: ViX y Sky Sports

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: ViX y Sky Sports

Nicaragua: ViX y Sky Sports

Panamá: ViX y Sky Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes