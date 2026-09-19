Sevilla recibe a Barcelona este sábado 19 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga 2026/27. El partido se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y comenzará a las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay; y a las 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador . Desde Sudamérica, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal del canal exclusivo de DIRECTV y DGO. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura por TV, tablet, iPhone, Android y cualquier plataforma digital.

El Barcelona atraviesa un momento de autoridad ofensiva, pero Hansi Flick mantiene un foco claro: recuperar la fiabilidad defensiva y volver a dejar la portería a cero. El equipo azulgrana ha encajado goles evitables en sus últimos partidos, varios de ellos provocados por desconexiones puntuales y errores individuales. El técnico alemán exige máxima concentración, especialmente en los tramos finales o cuando el marcador ya parece resuelto, un aspecto determinante para competir con garantías en LaLiga y en las grandes noches europeas.

Flick ha conseguido que los futbolistas con menos minutos eleven el nivel de competencia interna, hasta el punto de que tres puestos siguen completamente abiertos: Espart y Cancelo pelean por el lateral izquierdo; Fermín López y Dani Olmo compiten por la mediapunta; mientras que Gordon y Adeyemi se disputan el extremo izquierdo.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)

¿Dónde ver DirecTV (DGO) EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Sevilla FC por LaLiga?

El partido Sevilla vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre de 2026 por la jornada 7 de LaLiga, desde las 19:00 UTC (21:00 en España). En los territorios de Sudamérica donde figura la señal, podrá verse por DSports en TV y por DGO en streaming.

País Hora local TV: DirecTV Sports Streaming: DGO Argentina 16:00 DSports DGO Bolivia 15:00 DSports No figura DGO en la guía consultada Chile 16:00 DSports DGO Colombia 14:00 DSports DGO Ecuador 14:00 DSports DGO Perú 14:00 DSports DGO Uruguay 16:00 DSports DGO Venezuela 15:00 DSports No figura DGO en la guía consultada

¿Cómo ver FC Barcelona-Sevilla FC EN VIVO por DGO?

DGO es la plataforma digital de DIRECTV: permite acceder a la programación en vivo desde dispositivos compatibles, como computadora, celular, tablet o Smart TV, sujeto a la oferta y las credenciales vigentes en cada mercado. La recomendación práctica es ingresar con anticipación, localizar la señal DSports en la guía de programación y verificar que el plan contratado incluya el canal antes del inicio.

Por ejemplo, un usuario en Lima debe conectarse a DGO antes de las 14:00 del sábado y buscar la señal DSports correspondiente en la grilla en vivo; así podrá seguir tanto la previa como el partido sin depender de una señal alternativa.

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