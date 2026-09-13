El líder quiere obtener su quinto triunfo consecutivo para mantenerse como el único equipo con puntaje perfecto en este arranque de LaLiga 2025-26. Este domingo 13 de septiembre, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Levante EN VIVO por la señal de DIRECTV Sports y DGo online, para seguir el minuto a minuto de este juego desde Latinoamérica. Los blaugranas atraviesan un gran arranque de temporada y no será tarea sencilla para el local de sacarle puntos a los líderes.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026-27?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Levante CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Levante por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.
Pasos para ver FC Barcelona vs. Levante en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Levante EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Levante por la jornada 5 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: Ciudad de Valencia
- Ciudad: Valencia
- País: España