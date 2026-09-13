El FC Barcelona visita el Estadio Ciudad de Valencia para medir fuerzas ante el Levante. De la mano de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, el equipo dirigido por Hansi Flick busca la quinta victoria consecutiva de la temporada y reafirmarse como único líder de LaLiga 2026-27. El duelo, válido por la fecha 5, se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.
En España, el encuentro se podrá ver en los canales Movistar+ LALIGA (Movistar, Dial 54 / Orange, Dial 110), Movistar+ LALIGA HDR (Movistar, Dial 440 / Orange, Dial 111) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.
Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App para ver el FC Barcelona contra Levante en idiomas español e inglés; mientras que en países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con SKY Sports, SKY Plus, Izzi Go o ViX.
Finalmente, DIRECTV Sports (DSports: Canales 610 SD y 1610 HD) y DIRECTV Go (DGO) transmitirán en vivo y online el partido FC Barcelona-Levante para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Levante por LaLiga EA Sports 2026-27?
|PAÍSES
|HORARIOS
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|16:15 horas
|Movistar+ LALIGA, Movistar+ LALIGA HDR, LaLiga TV Bar
|Movistar Plus
|Estados Unidos (ET)
|10:15 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (CT)
|09:15 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (MT)
|08:15 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Estados Unidos (PT)
|07:15 horas
|ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|México
|08:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Costa Rica
|08:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|El Salvador
|08:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Nicaragua
|08:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Guatemala
|08:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Panamá
|08:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|República Dominicana
|09:15 horas
|SKY Sports
|SKY Plus, Izzi Go, ViX
|Perú
|09:15 horas
|DSports
|DGO
|Colombia
|09:15 horas
|DSports
|DGO
|Ecuador
|09:15 horas
|DSports
|DGO
|Bolivia
|10:15 horas
|DSports
|DGO
|Chile
|10:15 horas
|DSports
|DGO
|Paraguay
|10:15 horas
|DSports
|DGO
|Venezuela
|10:15 horas
|DSports
|DGO
|Argentina
|11:15 horas
|DSports
|DGO
|Uruguay
|11:15 horas
|DSports
|DGO