VALENCIA (ESPAÑA), 13/09/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido FC Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Ciudad de Valencia. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS
VALENCIA (ESPAÑA), 13/09/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para mirar el partido FC Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE EN DIRECTO hoy por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Ciudad de Valencia. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE LALIGA EA SPORTS

El FC Barcelona visita el Estadio Ciudad de Valencia para medir fuerzas ante el Levante. De la mano de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, el equipo dirigido por Hansi Flick busca la quinta victoria consecutiva de la temporada y reafirmarse como único líder de LaLiga 2026-27. El duelo, válido por la fecha 5, se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio del juego y los canales de TV que lo transmiten? Aquí te contamos todos los detalles, según el país donde te encuentres.

En España, el encuentro se podrá ver en los canales Movistar+ LALIGA (Movistar, Dial 54 / Orange, Dial 110), Movistar+ LALIGA HDR (Movistar, Dial 440 / Orange, Dial 111) y LaLiga TV Bar, todos disponibles en la plataforma Movistar Plus.

Por otro lado, en los Estados Unidos, tendrás que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App para ver el FC Barcelona contra Levante en idiomas español e inglés; mientras que en países como México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana deberás contar con SKY Sports, SKY Plus, Izzi Go o ViX.

Finalmente, DIRECTV Sports (DSports: Canales 610 SD y 1610 HD) y DIRECTV Go (DGO) transmitirán en vivo y online el partido FC Barcelona-Levante para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Levante por LaLiga EA Sports 2026-27?

PAÍSESHORARIOSCANALES TVSTREAMING
España16:15 horasMovistar+ LALIGA, Movistar+ LALIGA HDR, LaLiga TV BarMovistar Plus
Estados Unidos (ET)10:15 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (CT)09:15 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (MT)08:15 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
Estados Unidos (PT)07:15 horasESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
México08:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Costa Rica08:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
El Salvador08:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Nicaragua08:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Guatemala08:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Panamá08:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
República Dominicana09:15 horasSKY SportsSKY Plus, Izzi Go, ViX
Perú09:15 horasDSportsDGO
Colombia09:15 horasDSportsDGO
Ecuador09:15 horasDSportsDGO
Bolivia10:15 horasDSportsDGO
Chile10:15 horasDSportsDGO
Paraguay10:15 horasDSportsDGO
Venezuela10:15 horasDSportsDGO
Argentina11:15 horasDSportsDGO
Uruguay11:15 horasDSportsDGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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